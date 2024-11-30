Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanması ile PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 kişi gözaltına alınmıştı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 47 kişiden 23'ünün tutuklandığını duyurdu. Tutuklananların arasında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Başkanı Remzi Çalışkan'ın da olduğu duyuruldu.

Başsavcılık açıklamasında ''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında; 35 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisinden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 14 şüphelinin tutuklandığı, 12'sinin etkin pişmanlık göstermesi, 7'sinin de mevcut delil durumu nedeniyle 19 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 2 şüpheli hakında yakalama emri çıkarıldığı, 15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 9 şüphelinin tutuklandığı, 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle 5 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.