Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

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DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki soruşturma kapsamında (FETÖ/PDY ve PKK/KCK) tutuklandı. Tutuklanan arasında DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da yer aldı.

30.11.2024 10:49  Güncelleme: 10:59
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanması ile PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 kişi gözaltına alınmıştı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 47 kişiden 23'ünün tutuklandığını duyurdu. Tutuklananların arasında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Başkanı Remzi Çalışkan'ın da olduğu duyuruldu.

Başsavcılık açıklamasında ''Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında; 35 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisinden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 14 şüphelinin tutuklandığı, 12'sinin etkin pişmanlık göstermesi, 7'sinin de mevcut delil durumu nedeniyle 19 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 2 şüpheli hakında yakalama emri çıkarıldığı, 15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 9 şüphelinin tutuklandığı, 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle 5 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

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Son Dakika Politika Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Siz Bittiniz Türkiye Cumhuriyeti BURASI 12 5 Yanıtla
  • Erbil Doğru:
    CHP yakında merkezi Silivri’ye taşınır. Yoksa sürekli git gel zor iş milletin parasını yemeye zaman kalmıycak .. 1 0 Yanıtla
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