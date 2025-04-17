Grossi: İran ve ABD Arasında Köprü Olabiliriz - Son Dakika
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Politika

Grossi: İran ve ABD Arasında Köprü Olabiliriz

Grossi: İran ve ABD Arasında Köprü Olabiliriz

UAEA Başkanı Grossi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

17.04.2025 18:33
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecinin zorluğuna dikkat çekerek, "Ajans, İran ve ABD arasında köprü olabilir ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması için gerekli desteği sunacağız" dedi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran ziyareti kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Grossi, "Bugün Sayın İslami ile oldukça verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca dün Dışişleri Bakanı Sayın Arakçi ile de derin ve samimi bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmede, Ajans'ın mevcut müzakerelere nasıl katkı sunabileceğini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Sürecin hızlanmasına katkı sağlamak istiyorum"

Ajans'ın İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde yapıcı ve destekleyici bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirten Grossi, "Şu anda müzakerelerin en hassas ve kritik aşamalarından birindeyiz. Olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olduğunu görüyorum. Hem İran hem de ABD için anlaşmaya varılması yönünde tüm unsurlar oluşmakta. Ancak zaman sınırlı. Ben ABD tarafıyla sürekli temas halindeyim ve iletişimi kolaylaştırarak bu sürecin hızlanmasına katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ajans, İran ve ABD arasında köprü olabilir"

ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecinin zorluğuna dikkat çeken Grossi, "Bu yol kolay olmayacak. Elbette bazı çevreler bu sürecin başarıya ulaşmasını istemeyecektir. Ancak barış için çabalarımızı sürdürmeliyiz. Bizim için önemli olan, İran'ın tutumunu anlamak ve bu ülkenin beklentilerine saygı göstererek müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamaktır. Ajans, İran ve ABD arasında köprü olabilir ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması için gerekli desteği sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Temel görevimiz nükleer silahların yayılmasını önlemek"

Grossi, Ajansın temel görevlerinden birinin nükleer silahların yayılmasını önlemek olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, İran da dahil olmak üzere tüm ülkelerin bu teknolojiden sınırsız biçimde faydalanabilmesini sağlamak ancak aynı zamanda bu teknolojinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanıldığından emin olmaktır" dedi.

ABD-İran görüşmeleri

ABD-İran arasında nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ilk turu 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılımıyla Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğu ile dolaylı olarak gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından her iki taraf da süreci "olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirmişti. Taraflar arasında görüşmelerin ikinci turu ise 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Grossi: İran ve ABD Arasında Köprü Olabiliriz - Son Dakika

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