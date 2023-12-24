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Güder: "Biz her zaman kadınlarımızın yanında olacağız" - Son Dakika
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Güder: "Biz her zaman kadınlarımızın yanında olacağız"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Esin Tanrıverdi'ye ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Gönül Özfındık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Güder: "Biz her zaman kadınlarımızın yanında olacağız"
24.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 12:53
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Esin Tanrıverdi'ye ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Gönül Özfındık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yakın zamanda atamalar sonrası görevlerine başlayan AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek istişarelerde bulundu.

AK Parti'nin milletin bağrından çıkmış adaleti ve kalkınmayı kendine hedef edinmiş bir dava hareketi olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Milletin derdine çare bulunacaksa yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. 2023 milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bunu hep beraber müşahede etmiş olduk. İnşallah biz de milletten almış olduğumuz bu emaneti layıkıyla onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek tamamlamış oluruz. Yaklaşık 3 buçuk ay sonra yerel yönetim seçimi olacak. Bir belediye başkanı olarak arzum kime daha güzel hizmet etmeyi nasip edecekse Rabbim onun işini kolaylaştırsın. AK Parti'nin temel felsefesi de bu. Hayırlı olan neyse onu talep ediyoruz" dedi.

"Biz her zaman kadınlarımızın yanında olacağız"

AK Parti Kadın Kolları'nın her zaman sahada olduğunu belirten Başkan Güder, "Zaman zaman çalmış oldukları kapılar yüzlerine kapansa da hiç pes etmediler. Bildikleri doğru yoldan hiç geri durmadılar. Hep öncü oldular. Öncü oldukları için onlara teşekkür ediyorum. Kadınların toplumda çok önemli olduğunun farkındayız. Kadının elinin değdiği yerde güzellik vardır, letafet vardır. Partimizde de kadınlar hakikaten bu söylemiş olduğunuz sıfatları hem kazandırma noktasında hem devamı noktasında çok büyük gayretleri var. AK Parti olarak 2001 yılından bu yana kadınların çok önemli katkılarının olduğunu şahsen müşahede eden kişilerden biriyim. Kadınlarla beraber çalıştığımızda seçim sonuçlarını halka ulaştırma noktasında ve seçim sonuçlarının pozitife doğru evrilmesi noktasında çok büyük katkıları olmuştur. Ablalarımız, kardeşlerimiz, kızlarımız bizim gönül elçilerimiz oldular. Partiler sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum örgütlerinin de olmazsa olmazı kadınlarımızdır. Temennimiz bundan sonra da AK Parti belediyeciliğinin ülkemizde ciddi oranda kazanılıp devam ettirilmesi. Bunun için hepimiz gayret ve çaba içerisinde olacağız. Burada en büyük yükü kadın kolları teşkilatımız yüklenecek. Biz de her an, her noktada, her yerde zaman, mekan ayırmaksızın onların yanında olacağız" şeklinde konuştu.

"Başkanımızın desteği çok kıymetli"

Başkan Güder'in ziyaretinden dolayı teşekkür eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, "Çok kıymetli Battalgazi Belediye Başkanı'ma her daim yanımızda, arkamızda olduğu için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bizler de sizin sahada AK Parti belediyeciliğine uyan, yakışan birçok projenize şahidiz" dedi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık ise, " Osman Başkan'ımızın desteğini, yanımızda olduğunuzu hissetmek çok kıymetli" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Osman Güder, Battalgazi, Yeşilyurt, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güder: 'Biz her zaman kadınlarımızın yanında olacağız' - Son Dakika


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