Güler ve Ertuğruloğlu'ndan Önemli Görüşme
Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu bakanlık binasında ağırladı. Bakanlık, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu ve fotoğraflı paylaşımda bulundu.
Kaynak: İHA
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