MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Bakanı John Healey'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende, Türk ve Birleşik Krallık heyetleri yer aldı. Healey'in, onur kıtasını selamlamasının ardından askeri bando, iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Törenden sonra hatıra fotoğrafı çekilen Güler ve Healey, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.
Son Dakika › Politika › Güler ve Healey İkili Görüşmelerde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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