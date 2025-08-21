Güler ve Sprüds Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Letonya Savunma Bakanı Andris Sprüds ile görüştü.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Letonya Savunma Bakanı Andris Sprüds ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Ardından bakanlar Güler ve Sprüds, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından bakanlar basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.