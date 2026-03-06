Güler ve Zapryanov'dan Savunma Görüşmesi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki bakan, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.