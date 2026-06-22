Gümrükçü: Ayrılıklar Olabilir - Son Dakika
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Gümrükçü: Ayrılıklar Olabilir

Gümrükçü: Ayrılıklar Olabilir
22.06.2026 14:50
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, görevden alma niyeti olmadığını, ayrılıkların mümkün olabileceğini belirtti.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Hiç kimseyi görevden almaya gelmedim. Hiç kimseyi partiden dışlamaya gelmedim. Ama bu sürecin sonunda siyaseten bazı ayrılıkların olabileceğini öngörüyoruz. Bu süreçte CHP çatısı altında kalmak isteyen arkadaşlarla, mevcut görevinde devam etmek isteyen bütün arkadaşlarla yol yürüyeceğimi buradan ifade ettim" dedi.

Çağatay Güç'ün İzmir İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından partililerin il binasında tuttuğu nöbet esnasında, CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından il başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, dün destekçileri ile birlikte Konak ilçesindeki il binasına giriş yaptı. Eski ve mevcut il başkanlarının taraftarları arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Gümrükçü, bugün de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'GENEL BAŞKAN'IN TALİMATIYLA YOLA ÇIKTIM'

Genel Başkan'ın talimatıyla yola çıkarak bir il yönetim kurulu oluşturma sürecinin olacağını belirten Gümrükçü, "Hiç kimseyi görevden almaya gelmedim. Hiç kimseyi partiden dışlamaya gelmedim. Ama bu sürecin sonunda siyaseten bazı ayrılıkların olabileceğini öngörüyoruz. Bu süreçte CHP çatısı altında kalmak isteyen arkadaşlarla, mevcut görevinde devam etmek isteyen bütün arkadaşlarla yol yürüyeceğimi buradan ifade ettim. 'Partiden ayrılalım, ayrılmayalım' tartışması içerisinde Özgür Özel ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, geçmişte genel başkanlıklarını yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla el ele vererek parti içi barışı ve parti dışında artık Türkiye'nin beklediği demokratik değişimi yapması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

'İZMİR HALKI İÇİN GÖRÜŞÜRÜM'

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin de Gümrükçü, "Cemil Bey geçmişte benim mesai arkadaşım. Ben Çiğli, o Karşıyaka belediye başkanıydı. Arada böyle küçük, ilçesel tartışmalarımız olmuştur ama kişisel sorunlarımız olmamıştır. Bu son süreçte bir algı yaratıldı. Sanki ben il başkanı olunca Cemil Tugay çok rahatsız oldu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti gibi. Halbuki partinin genelinin yaşadığı süreçle ilgili bazı eleştirileri dile getirdiğini ve bu yüzden bir ayrılık yaşadığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı koyacak, katkı koymak isteyen herkese kapımız açıktır. İzmir için CHP'li ya da CHP'li olmayın. Hangi partiden üye olduğu önemli değil. İzmir halkı için görüşürüm" dedi.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN YOK OLACAĞI GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'

Gümrükçü, seçim sorusuna da "Siyasi partiler seçim kazanabilir, seçim kaybedebilir. Bu sonuçta demokrasidir, vatandaş oy verir, vermez. Biz partiler olarak kendimizi yenileyerek, toplumla buluşarak, onun sorunlarını dile getirerek, onunla ilişkiler geliştirerek partilerimizin oyunu arttırırız. Doğru yaparsak artar, yanlış yaparsak azalır. 'Onlar geldi, CHP'ye seçim kaybettirecek' diye bir ön kabul maalesef gerçekçi değildir. Dün akşam 'oyları yüzde 1'e düştü' diye bir açıklama yaptılar. 'İl başkanıyım' diyor ama 'Oyları yüzde 1'e düştü' diyor. Türkiye'nin en önemli anket şirketlerinin bunlarla ilgili yaptığı çalışmalar var. Oyun yüzde 1 olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şartta yüzde 15 bandında bir oyu olduğunu ölçtüler. Bunlar bilimsel veriler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ayrılma olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok olacağı, infiale gideceği gibi bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

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