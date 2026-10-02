Gümüşler Belediye Başkanı Uzan, festivalden kaldırılan brandaya tepki gösterdi

Niğde'de kortej yürüyüşüyle başlayan 6. Gastronomi Festivali'nde fuar alanındaki yerini alan Gümüşler Belediyesi, tanıtım amacıyla hazırladığı brandanın alandan kaldırılmasına tepki gösterdi.

Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, brandanın kim tarafından ve hangi gerekçeyle indirildiğinin açıklanmasını istedi. Festival alanında açıklamalarda bulunan Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, belediye olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale kapsamlı şekilde katıldıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl aynı noktada belediyenin tanıtım brandasının 10 gün boyunca asılı kaldığını ifade eden Uzan, bu yıl festival öncesinde yerleştirdikleri brandanın kaldırıldığını söyledi. Uzan, belediyenin standının ve yöresel ürünlerinin tanıtımı amacıyla hazırlanan brandanın festival alanında bulunmadığını belirterek, "Geçen yıl aynı noktada vatandaşlarımızın Niğde ürünlerini ve lezzeti olan alabalığı tatması, belediyemizin yerinin belli olması amacıyla brandamızı asmıştık. Maalesef şu anda fuar alanında yok. Biz brandamızı arıyoruz" dedi.

Brandanın kaldırılmasının nedeninin açıklanmasını isteyen Uzan, "Astığımız brandayı kimlerin indirdiğini ve hangi gerekçeyle kaldırıldığını açıklamasını bekliyoruz. Brandamızın da hızlı bir şekilde belediyemize teslim edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu güzel organizasyona gölge düşürülmesin"

Niğde'nin ilçe, belde ve köyleriyle bir bütün olduğunu vurgulayan Uzan, yaşanan olaya tepki göstererek, festivalin birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini söyledi. Gümüşler Belediyesi standında coğrafi işaretli Geven balı, Niğde ile özdeşleşen misket elması ve Gümüşler'in önemli değerlerinden alabalığın tanıtıldığını belirten Uzan, belediye bütçesiyle hazırlanan tanıtım materyallerinin kaldırılmasını kabul edilemez bulduklarını söyledi. Festival süresince belediye ekibiyle birlikte alanda olacaklarını belirten Uzan, vatandaşların kendilerini yalnızca bir tanıtım brandasıyla tanımadığını dile getirdi. Uzan, "Vatandaşlarımız bizi brandayla tanımıyor. Biz 10 gün boyunca burada olacağız. Bu fuara sahip çıkacağız. Bütün ekibimiz Niğde halkına hizmet edecek" dedi.

Filistin için bin balık ekmek satılacak

Gümüşler Belediyesi olarak festival kapsamında sosyal sorumluluk çalışması da gerçekleştireceklerini açıklayan Başkan Uzan, Filistin'e destek amacıyla bin adet balık ekmek satmayı planladıklarını söyledi. Uzan, satıştan elde edilecek gelirin Filistin'e yardım amacıyla gönderileceğini ifade etti.