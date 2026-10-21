Günaydın, 5 trilyonu aşan borsa kaybında görevden gidenlere maaş ödenmemesini istedi - Son Dakika
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Günaydın, 5 trilyonu aşan borsa kaybında görevden gidenlere maaş ödenmemesini istedi

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Günaydın, 5 trilyonu aşan borsa kaybında görevden gidenlere maaş ödenmemesini istedi
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Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, borsadaki kaybın 5 trilyonu aştığını belirterek istifa ya da görevden alınanlara maaş ödenmemesi için kanun teklifi verdi. Günaydın, fon görüşmelerinin mağdurların sorunlarını çözmediğini savundu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin, "830 milyar liralık bir soygundan bahsediyoruz. Borsadaki kayıp 5 trilyonu aştı. Fon görüşmeleri başladı. Peki, bu görüşmeler mağdurların sorunlarını çözmeye derman oluyor mu? Hayır, olmuyor" dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti'nin 2024 yerel seçimlerinin ardından 106 belediye başkanını transfer ettiğini belirten Günaydın, tutuklu belediye başkanlarını sayarak, "Türkiye'de 1400 belediye varken; gözaltı, tutukluluk, belediye başkanı transferi hep muhalif belediyeler üzerinden gerçekleşiyor. Bunun demokratik olmadığı çok açık; millet iradesi üzerinde bir etki yaratıyor mu, yaratmıyor mu? AKP'nin bu vahşilik, demokrasi dışılık, demokrasi tanımazlık işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu inceleyeceğiz. İstanbul Esenyurt'ta Ağustos 2026 itibarıyla oy tercihleri; Yeni Parti 33,2, AKP 28,2. Diğerleri sıralanıyorlar. Bu ilçenin yer aldığı 3'üncü bölgede; Yeni Parti 16, AKP 13, DEM Parti 3, Yeniden Refah, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi 1. Peki Esenyurt'ta 2023 seçim sonuçları ile bugün seçim yapılsa sonuçlarını karşılaştırdığımızda; AKP'nin oyu 33,45'ten 28,2'ye düşmüş. CHP'nin oyu 23,68'den 2,3'e düşerken; Yeni Parti'nin oyu 33,2'ye çıktı. Şimdi soralım; bütün bu tercihler, yaptığınız demokrasi dışı uygulamalar Esenyurt'ta işinize mi yaramış, yoksa sizi daha da geriye mi atmış?" dedi.

'İSTİFA YA DA GÖREVDEN ALINANLARA MAAŞ ÖDENMESİN'

Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Günaydın, "830 milyar liralık bir soygundan bahsediyoruz. Borsadaki kayıp 5 trilyonu aştı. Fon görüşmeleri başladı. Peki, bu görüşmeler mağdurların sorunlarını çözmeye derman oluyor mu? Hayır, olmuyor. Örneğin SPK Başkanı Mahmut Sütçü, 'Ben istifa ettim' diyor. Aynı gün görevden alınıyor. SPK'nın eski Başkanı Ömer Gönül, 6 Mayıs 2026'da görev süresini dolduruyor, 8 Mayıs'ta Kamu Gözetimi, Denetimi ve Muhasebe Standartları Başkanı olarak atıyorsunuz. 5,5 ay sonra onu da görevden alıyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan örneğinde olduğu gibi bu vatandaşlar görevden alındıktan sonra maaş almaya devam edecekler mi? Evet, devam edecekler. 2 yıl süreyle hiçbir iş yapmadıkları halde, arkalarında bir enkaz bıraktıkları halde maaş alacaklar. Bu kamu vicdanını yaralıyor. Bir kanun teklifi verdim. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasaları Kanunu, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunlarda Değişiklik talep ediyoruz. Bir adam kurumun başından istifa ya da görevden alındıysa ve geride de bir enkaz bıraktıysa bu memleketin kesesinden ona maaş ödenmeye devam edilmesin" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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