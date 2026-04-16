Günaydın, AYM'ye Başvurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gökhan Günaydın, trafik cezaları ve kamu yöneticileri atama kararları için AYM'ye başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen kararname ile trafik cezalarını düzenleyen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Günaydın, beraberindeki milletvekilleriyle partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından düzenlediği basın açıklamasında, devletin trafik güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

Trafik cezalarının gerekçeleri, tutarları ve 2026 bütçesine getirisi üzerinden hükümeti eleştiren Günaydın, yasa çıktıktan sonra daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandığını öne sürdü.

Başvuruya konu kanunu eleştiren Gökhan Günaydın, "Aklınıza estiği gibi ceza koymayın, ölçülülük ilkesinden ayrılmayın." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen kararnamenin de yürürlüğünün durdurulması ve iptali için AYM'ye başvurduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Gökhan Günaydın, Politika, Trafik, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:12:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.