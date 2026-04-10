Günaydın: CHP Dimdik Ayakta
10.04.2026 20:10
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, adalet ve demokrasi için çaba sarf edeceklerini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin örgütüyle, üyesiyle ve seçmeniyle dimdik ayakta olduğunu belirterek, "CHP, adaletin ve demokrasinin tecelli etmesi için her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edecektir." dedi.

Çeşitli temaslar için Zonguldak'a gelen Günaydın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğünü ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu.

Partisinin il başkanlığında partililerle bir araya gelen Günaydın, yaptığı konuşmada Türkiye'yi yeniden yürüyen ekonomik sisteme dönüştürmek zorunda olduklarını savundu.

Günaydın, Türkiye'deki sorunların yalnızca ekonomiyle bitmediğini, ülkede demokrasi ve adaletin varlığı ile işleyişinin belki de son yüzyılın en sorunlu dönemine girmiş bulunduğunu öne sürdü.

Türkiye'deki 1400 belediyeden 420'sinin CHP'li olduğunu dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"1000 belediyede sorun yok. CHP'li belediyelerde her gün bir başka sorun var. Bu, istatistik bilimine aykırıdır. Dolayısıyla yargıda seçicilik, ikili yargı, yargının araçsallaştırılması, Türkiye'nin adalete olan güvenini her geçen gün çok daha geriye doğru götürmektedir. Bu tablonun da memleket açısından, bunun uygulayıcıları açısından dahi olsa olumlu sonuç doğurmayacağını hep beraber göreceğiz. CHP, örgütüyle, üyesiyle, seçmeniyle dimdik ayaktadır. CHP, adaletin ve demokrasinin tecelli etmesi için her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edecektir."

Günaydın, kamuoyu yoklamalarında yurttaşların yüzde 68'inin erken seçim istediğini iddia ederek, bu orana tarihte rastlanılmadığını savundu.

Derhal sandığın getirilmesi gerektiğini öne süren Günaydın, "Dolayısıyla millet boyumuzun ölçüsünü versin. AK Parti'nin de boyunun ölçüsünü ölçsün. CHP'nin de boyunun ölçüsünü ölçsün. Memleketi artık rahata kavuşturalım. Dolayısıyla sandıktan kaçarak, memlekette adeta yargının araçsallaştırılmasıyla mahkeme koridorlarında ve kolluk kuvvetleri marifetiyle siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, geçmişte bunu yapamadılar, bugün ve gelecekte de bunu yapamayacaklar." diye konuştu.

Günaydın, siyasetin milletle restleşme yeri olmadığını, tam tersine yurttaşı rahatlatma yeri ve sanatı olduğunu sözlerine ekledi.

Kentteki temasları kapsamında Günaydın, Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "Laik, Demokratik, Bağımsız Türkiye için Çıkış Yolları Buluşmaları" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Demokrasi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

