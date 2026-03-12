Günaydın'dan İmamoğlu Davasına Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına yönelik, "Bu davaya ilişkin her gün tekrar edilen yalanlar var. Bu yalanlar tekrar edile edile Gobbels taktiğiyle vatandaşın aklına sokulmaya çalışılıyor." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve devamında süren savaşta yalnızca insani ve askeri kayıpların değil, ekonomik yıkımların da sürdüğünü söyledi.

Petrol fiyatlarının 100 dolara ulaştığını belirten Günaydın, İran'a saldırının birkaç aydır beklendiğini anımsatarak, ülkenin ekonomik yönetimini bu konuda "öngörememekle" suçladı.

Savaşın ilk günden bu yana ABD'ye maliyetinin 11,3 milyar dolar, aynı sürede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuru kontrol edebilmek için sattığı döviz miktarının da 13 milyar dolar olduğunu ileri süren Günaydın, "Bu 13 milyar doların anlamını iyi bilmeliyiz arkadaşlar. 13 milyar dolarlık satışla Türkiye'nin toplam net rezervi 79 milyar dolara düşmüş durumda. 'Güçlü Türkiye ekonomisi sağlam Türkiye' hamasetleri karşısında yalnızca bu veriler dahi Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tabloyu göstermesi açısından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Günaydın, Halkbank'ın ABD'deki dava sürecinde "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması"nın imzalanmasının kararlaştırılmasına ilişkin, şunları dile getirdi:

"Görülüyor ki Amerika Dışişleri Bakanlığı iki ay evvel New York Savcılığına bir yazı yazmış diyor ki 'Amerika'nın yüksek menfaatleri doğrultusunda bizlerle işbirliği yaptıkları için bu dosyanın kapatılmasında yarar görüyoruz' ve New York Cumhuriyeti Başsavcılığı da bu çağrıya uyarak dosyayı kapatıyor. Nasıl Türkiye'de rahip bir anda uçuruluveriyor ise orada da dosya kapatılıyor. Biz, Halkbank'ın doğru işler yapmasını, politikaların doğru olmasını ve ekonomik finans sağlamlığı içerisinde hareket etmesini isteriz ve bekleriz."

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dönümünü de kutlayan Günaydın, şöyle konuştu:

"Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşı'mızın şairini, huzurlarınızda rahmetle ve minnetle anıyorum. Onun vatansever ve dürüst, namuslu kişiliği, okuyan ve onun tarihini bilen herkesin hafızalarında güçlü ve doğru bir yer tutmaktadır. 'Allah bir daha bu memlekete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen Mehmet Akif Ersoy'u hem edebi kimliğiyle hem de vatansever kimliğiyle birlikte anıyoruz ve rahmetle yad ediyoruz."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Günaydın, "Bu davaya ilişkin her gün tekrar edilen yalanlar var. Bu yalanlar tekrar edile edile Gobbels taktiğiyle vatandaşın aklına sokulmaya çalışılıyor. Büyük yalanlar.. 'Valizlerde paralar vardı'. Valizlerden jammer çıktı değil mi arkadaşlar? Bu tablo bir kere daha bize gösteriyor ki kumpas davalar üzerinden siyaseti dizayn edebilmek mümkün değildir." ifadesini kullandı."