Günaydın: Siyasi Geçişler Ahlaksızlık

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Afyonkarahisar'ı yıllar sonra CHP ve ona destek veren seçmenlerin oylarıyla kazanmışken, bu memlekette ve bu partide grup başkanvekilliği yapmış, yani benim de oturduğum koltuklarda oturmuş birinin utanmazlığın dibine vurarak rakip partiye geçmesi Afyonkarahisar'ın AKP'ye geçmesi anlamına geliyor mu?" dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özel'in Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşine sarf ettiği öne sürülen ifadelere değindi.

Budak'ın eşinin görüşme talebi üzerine Özel'in kendisini aradığını ve "nazik bir görüşme" yaptıklarını aktaran Günaydın, iddia edilen ifadelerin ortaya çıkması üzerine Budak'ın eşinin "böyle bir şey olmadığına yönelik" Özel'e mesaj attığını anlattı.

Özel'in, "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Yalım'la arasındaki mesajlara da değinen Günaydın, "Bugün Sayın Genel Başkanın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının içeriğindeki fotoğraf ve görseller de dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılmasını talep etmiştir." dedi.

Farklı fotoğraflar kullanmak ya da bazı fotoğrafları silmek suretiyle "algı" yaratılmaya çalışıldığını ileri süren Günaydın, "Sözü edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur. Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya kazandırıldığında da bu gerçek görülecektir." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliğine ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp grubunda gizlilik kararı bulunan bir soruşturma dosyasına ilişkin paylaşımların yapıldığı iddialarına değinen Günaydın, "Bu faaliyet Bakanlığı bağlamıyor ise eğer bu vatandaşın derhal kamu görevine son verilip hangi statüde çalışıyorsa o statüsüne son verilip hakkında bir soruşturma açılması gerekmez mi? Gerekir. Nerede? Hukuk devletinde." diye konuştu.

Türkiye'nin gerçek gündeminin bunlar olmadığını dile getiren Günaydın, bugün Türkiye'de enflasyonun yüzde 33'ün üzerine çıktığını, 2,5 yılı aşan devalüasyon programının çalışanı, emekçiyi yıktığını savundu.

Devalüasyon programın enflasyonda en ufak bir gerileme yaratamadığını ileri süren Günaydın, çok sayıda uluslararası şirketin Türkiye'ye yapmayı planladıkları yatırımlardan vazgeçtiğini söyledi.

Günaydın, "Hukuki öngörülebilirliğin yoksa, adaletin yoksa bu memlekete doğrudan yabancı sermaye çekemiyorsun. Türkiye'de tekstil, sanayi canını kurtarabilirse Mısır'a kaçıyor. Otomotiv, yan sanayi canını kurtarabilirse Fas'a kaçıyor. Fabrikalar, işletmeler kapanıyor, insanlar işsiz kalıyor, ekonomi, makroekonomi çöküyor, pazarda insanlar çürük sebze, meyve peşine düşüyor, sen de yatıp kalkıp 'CHP' diyorsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından bir basın mensubunun CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelere ilişkin sorusunu ise Günaydın, şöyle yanıtladı:

"Afyonkarahisar'ı yıllar sonra CHP ve ona destek veren seçmenlerin oylarıyla kazanmışken, bu memlekette ve bu partide grup başkanvekilliği yapmış, yani benim de oturduğum koltuklarda oturmuş birinin utanmazlığın dibine vurarak rakip partiye geçmesi Afyonkarahisar'ın AKP'ye geçmesi anlamına geliyor mu? Yoksa bu geçmişte de denenmiş ve yapana hiçbir katkı sağlamamış ahlaksız siyasi transferlerin bir sonucu mu oluyor? Bunu yaşayacağız, göreceğiz."