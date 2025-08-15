Günaydın: Türkiye Erken Seçim İstiyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Türkiye önümüzdeki seçim dönemine, bir erken seçim düzeni içerisinde ve bir an evvel gitsin. Sandığı koyalım, madem CHP'li belediyeler kötü çalışıyor, zaten sandıktan biz çıkmayız, siz çıkarsınız. Sorun kalmaz." dedi.

Günaydın, CHP Zonguldak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, kentin, ülkenin ekonomisi, sosyolojisi, kültürü ve tarihi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Ormanların yandığını, adaletsizliklerin yaşandığını ve ekonomik krizin sürdüğünü ifade eden Günaydın, Türkiye'nin bunu hak etmediğini, bunu hak etmeyen memlekette de milletvekillerinin tatil yapma lüksünün olamayacağını dile getirdi.

Günaydın, an itibarıyla CHP'nin 137 milletvekili, 60 parti meclis üyesi ve 20 yüksek disiplin kurulu üyesinin 81 ilde saha çalışması yaptığını anlatarak, "Türkiye'nin 81 vilayetinde fabrikadayız, tarladayız, kahvehanedeyiz ve pazarlarda dolaşıyoruz. Bir kişinin bize karşı kötü sözünü duymadık." diye konuştu.

"Kötü gidişatın" sonunu getireceklerini belirten Günaydın, "Türkiye önümüzdeki seçim dönemine, bir erken seçim düzeni içerisinde ve bir an evvel gitsin. Zaten toplumun yüzde 70'i erken seçim istiyor. Sandığı koyalım, madem CHP'li belediyeler kötü çalışıyor, zaten sandıktan biz çıkmayız, siz çıkarsınız. Sorun kalmaz." ifadelerini kullandı.

Günaydın, yürümeye devam edeceklerini, hiç kimsenin CHP'yi bastıramayacağını, bir adım dahi geri attıramayacağını, bir sözünü eksiltemeyeceğini ve bir milim eğdiremeyeceğini söyledi.

Partililerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Günaydın, daha sonra Zonguldak Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Tahsin Erdem'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.