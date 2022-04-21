Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Zelenskiy'le telefonda görüştü - Son Dakika
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Zelenskiy'le telefonda görüştü

21.04.2022 18:06
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Zelenskiy'le telefonda görüştü

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramaphosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'le gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki çatışmanın trajik insani maliyetini ve küresel sonuçlarını ele aldıklarını ifade etti.

Ramaphosa, "Ukrayna'nın, kıtamıza önemli bir gıda ihracatçısı olarak konumu da dahil olmak üzere, küresel tedarik zincirlerindeki yerini etkileyen çatışmanın müzakere edilerek sona erdirilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Başkan Zelenskiy gelecekte Afrika ile daha yakın ilişkiler bekliyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Pretorya Büyükelçisi Liubov Abravitova, basına yaptığı açıklamada, iki lider arasındaki bu görüşmenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e önemli bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

-Güney Afrika, Rusya-Ukrayna çatışmasına çekimser kalan ülkelerden biri

Afrika'nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti, savaşın başlamasının ardından Birleşmiş Milletler'de (BM) Rusya'ya karşı tüm oylamalarda çekimser kalmıştı.

Ancak bu süreçte Rusya'nın Ukrayna işgalini kınayan ülkeler arasında yer almayan Güney Afrika, çatışmaların ancak arabuluculuk ve müzakere yoluyla çözülebileceğini savunuyor.

Öte yandan, BRICS üyesi Güney Afrika, Rusya'nın kıtadaki önemli ortakları arasında yer alıyor.

İsmini Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizcedeki baş harflerinin birleştirilmesinden alan BRICS grubu, üye ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Zelenskiy'le telefonda görüştü - Son Dakika


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