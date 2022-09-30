Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da belediye başkanlığı el değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da belediye başkanlığı el değiştirdi

30.09.2022 17:10
Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da belediye başkanlığı el değiştirdi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) Dada Morero getirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) Dada Morero getirildi.

Muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın (DA) Belediye Başkanı Mpho Phalatse'nin hakkında açılan gensoru önergesiyle görevden alınmasının ardından, Morero belediye meclisi tarafından yeni belediye başkanı seçildi.

Geçen sene kasım ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde tarihinin en düşük oy oranını alan ANC, Johannesburg dahil birçok büyükşehir belediyesini muhalefete kaptırmıştı.

DA'nin adayı Phalatse, diğer küçük muhalefet partilerinin de desteğini toplayarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Geçen 10 ay içinde bu koalisyonda oluşan çatlaklar, Phalatse'nin bu desteği kaybetmesine neden oldu.

Böylece, Morero bugün belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimle başkanlık koltuğuna otururken ANC gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde ülkenin en büyük kentinin belediye başkanlığını tekrar kazanarak bir avantaj elde etti.

YORUMLAR
500
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da Kur'an-ı Kerim dağıttı Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da Kur'an-ı Kerim dağıttı Tunus'ta 151 düzensiz göçmen yakalandı Tunus'ta 151 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Güney Afrika, Johannesburg, Afrika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da belediye başkanlığı el değiştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:48:45. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da belediye başkanlığı el değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement