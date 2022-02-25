Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişimler Denizli'de ele alındı - Son Dakika
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Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişimler Denizli'de ele alındı

25.02.2022 00:57
Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişimler Denizli'de ele alındı

Azerbaycan Büyükelçiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde "2. Karabağ Savaşı Sonrası Güney Kafkasya'da Jeopolitik Gelişim Paneli yapıldı.

Azerbaycan Büyükelçiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde "2. Karabağ Savaşı Sonrası Güney Kafkasya'da Jeopolitik Gelişim Paneli yapıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'un konuşmacı olarak katıldığı 2. Karabağ Savaşı Sonrası Güney Kafkasya'da Jeopolitik Gelişim Paneli yapıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenen panel Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Denizli Vali Vekili Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Turgut Tok'un moderatörlüğünü yaptığı panelde Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esme Özdaşlı ve yazar Sedat Serdaroğlu konuşmacı olarak yer aldı.

İki devlet tek millet

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Tok, panelin açılış konuşmasında Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte 6 bağımsız Türk devleti çıktığını anlatarak, "Şükürler olsun bunu görmek nasip oldu. Bugün Türk dünyasının en yakın komşumuz kardeşimiz olan, iki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan'ı konuşacağız" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nı anlatan Tok, "Bu vesile ile emeği geçen başta Osman Zolan Başkanımıza şükranlarımızı iletiyorum. Bu parkta her yıl bir araya gelip Hocalı Soykırımını anıyoruz. Daha önceki anma programlarında işgal altında olan Karabağ'ın nasıl kurtulacağını konuşurken şükürler olsun bu gün işgalden kurtulan Karabağ'ın geleceğini konuşacağız" diye konuştu.

"250 bin kişi göç etmek zorunda kaldı"

Azerbaycan'ın tarihini anlatan Büyükelçi Mammadov ise, "Bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan devletini ilk tanıyan devlet Türkiye olmuştur. Liderlerimizin de dediği gibi 'İki, devlet tek millet'; Atatürk'ün sözleri var 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz kederi bizim kederimizdir' diye. Bu sözler havadan sudan sözler değil. İnsanların içinden geliyor, önderlerimiz söylüyor insanların da akıllarında yer ediyor" dedi. 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra zor şartların yaşandığını belirten Büyükelçi Mammadov, "250 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Azerbaycan'a saldırdılar çünkü Türk dünyasının bir parçasıydı. Türklerin birleşmesi ihtimali vardı, 'olmasın' diye bir yara oluşturdular. Karabağ'a saldırdılar ki bizim bütün dikkatimizi oraya çektiler" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Güney Kafkasya, Azerbaycan, Denizli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişimler Denizli'de ele alındı - Son Dakika


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