Güney Kore Ana Muhalefet Lideri Lee Jae-myung Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

Güney Kore'nin Busan kentine 2 Ocak'ta gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada boynundan bıçaklanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, yoğun bakımdan çıkarıldı. Saldırgan ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güney Kore'de Busan kentinin Gadeok Adası'ndaki yeni havalimanı inşaatına geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiği ziyarette bıçaklı saldırıya uğrayan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung'un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Lee'yi ameliyat eden Seul Ulusal Üniversite Hastanesi cerrahı Min Seung-kee, Lee'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini, yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu. Min, ana muhalefet liderinin muhtemel komplikasyonlara karşı gözlem altında tutulacağını aktardı.

Min ayrıca Lee'nin şah damarındaki yaranın onarılması için yapılan ameliyatın iyi geçtiğini aktardı.

Saldırgan tutuklandı

Olay yerinde gözaltına alınan 67 yaşındaki saldırgan ise Busan Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldı. Lee'yi öldürmek istediğini itiraf eden saldırgan, saldırıyı tek başına planladığını belirtti. Mahkeme, saldırganın kaçma riski olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Saldırının nedenine yönelik ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Boynunda 1 santimetrelik yırtılma olmuştu

Busan'daki havalimanı inşaatına ziyaret gerçekleştiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, bu sırada imza alma bahanesiyle kendisine yaklaşan bir kişi tarafından boynundan bıçaklanmıştı. Lee, saldırının ardından bilinci açık bir şekilde önce Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, daha sonra helikopterle başkent Seul'deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alınmıştı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma meydana geldiği belirtilen Lee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyata alındığı açıklanmıştı. Busan polisi ise saldırganın internetten satın aldığı 18 santimetrelik bıçağı kullandığını aktarmıştı.

Başkanlık yarışını az farkla kaybetmişti

Lee, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen başkanlık seçimlerini görevdeki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a karşı yüzde 0,73'lük bir farkla kaybetmişti. Lee'nin 2027'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor. - SEUL