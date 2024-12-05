Güney Kore\'de Başkan Yoon\'a Soruşturma Başlatıldı

Politika

GÜNEY Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 'sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Muhalefetteki Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan grup, Yoon hakkında 'vatana ihanet suçlamasıyla' şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren polis, Yoon hakkında 'sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği' suçlamasıyla soruşturma açtığını bildirdi.