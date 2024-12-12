Güney Kore'de İki Bakanın Azli Onaylandı - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de İki Bakanın Azli Onaylandı

Güney Kore Ulusal Meclisi, Adalet Bakanı Park ve Polis Teşkilatı Başkanı Cho'nun azilini kabul etti.

12.12.2024 10:23
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Güney Kore Ulusal Meclisi, muhalefet tarafından sunulan ve Adalet Bakanı Park Sung-jae ile Kore Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Cho Ji-ho'nun görevinden alınmasını talep eden azil tasarılarını kabul etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta ilan ettiği ve yalnızca 6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetimin yol açtığı kriz sürüyor. Güney Kore Ulusal Meclisi, ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) tarafından sunulan ve Adalet Bakanı Park Sung-jae ile Kore Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Cho Ji-ho'nun görevinden alınmasını talep eden azil tasarılarını görüşmek üzere toplandı. Yapılan oylamada, Park'ın görevden alınmasına ilişkin önerge mevcut 295 üyenin 195'inin lehte, 100'ünün aleyhte oy kullanması sonucu kabul edildi. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir adalet bakanı hakkında sunulan azil önergesi Ulusal Meclis'ten geçmiş oldu. Cho'nun görevden alınmasına ilişkin önerge de mevcut 295 üyeden 202'sinin lehte, 88'inin aleyhte, 1'inin çekimser ve 4'ünün geçersiz oy kullanmasıyla kabul edildi.

Muhalefet görevden alınmaları için önerge sunmuştu

DP, Yoon tarafından ilan edilen sıkıyönetimde rolleri bulunduğu gerekçesiyle Park ve Cho'nun görevlerinden alınmasını talep eden azil önergelerini Ulusal Meclis'e sunmuştu. DP'den yapılan açıklamada, Park'ın "sıkıyönetim ilanının vatana ihanet olarak değerlendirilebileceğini bilecek konumda olmasına rağmen kararı engellemediği", Cho'nun ise "sıkıyönetim sırasında Ulusal Meclis'e giriş ve çıkışları engelleyerek komuta yetkisini kötüye kullandığı" vurgulanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de İki Bakanın Azli Onaylandı - Son Dakika

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