Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları

Savunma Bakanı Vekili Kim Seon-ho, sıkıyönetim emrinin uygulanmayacağını açıkladı.

06.12.2024 12:51
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Güney Kore Savunma Bakanı Vekili Kim Seon-ho, yeni bir sıkıyönetim ilan edileceğine ilişkin söylentilerin dolaştığını belirterek, "Sıkıyönetim emri çıksa bile savunma bakanlığı ve genelkurmay başkanlığı bunu asla uygulamayacak" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yol açtığı siyasi karışıklık devam ederken, Güney Kore Savunma Bakanı Vekili Kim Seon-ho'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bugün basına yaptığı açıklamada yeni bir sıkıyönetim ilan edileceğine ilişkin söylentilerin dolaştığını belirten Kim, "Sıkıyönetim emri çıksa bile savunma bakanlığı ve genelkurmay başkanlığı bunu asla uygulamayacak" ifadelerini kullandı.

Yoon'un partisinden görevden uzaklaştırma çağrısı

Güney Kore'de iktidarda bulunan Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) lideri Han Dong-hoon, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung'a kilit siyasi figürlerin tutuklanması talimatını verdiğinin tespit edildiğini duyurmuştu. Yoon'un görevine devam etmesi halinde "bu tür radikal eylemlerin tekrarlanabileceği ve bunun ülkeyi büyük bir riske atabileceği" konusunda uyaran Han, "Yeni ortaya çıkan gerçekler ışığında, Kore Cumhuriyeti ve halkını korumak için Başkan Yoon'un derhal görevinden uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP) lideri Lee Jae-myung da bugün Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, "Anayasaya aykırı, yasa dışı eylemlerle halkın hayatını tehlikeye atan bir başkana devlet işleri bir an bile emanet edilemez" şeklinde konuşmuştu. - SEUL

Kaynak: İHA

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