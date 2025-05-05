Gürak ve Al-raisi Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-raisi ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-raısı ile bir araya geldi. Umman Genelkurmay Al-raısı, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen tören ile karşılandı. Törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA