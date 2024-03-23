Elbistan Belediyesi, Gazze\'ye Destek İçin Trafik Işıklarını Kullanıyor

Politika

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Gazze'de yaşanan katliam ve soykırıma tepki olarak bir uygulamaya daha başladıklarını belirtti. Başkan Gürbüz, "Elbistan'da trafik ışıkları bundan sonra 'İsrail'e dur de', 'Özgür Gazze' olarak yanacak" dedi.

Gazze'de ki mazlumlara destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Mehmet Gürbüz, İsrail'in zulmüne karşı da saflarını belli etmeye devam edeceklerini belirterek, "İsrail zulmünü her fırsatta dile getireceğiz" dedi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana acımasızca sürdürdüğü saldırıya karşı Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde tepkiler sürüyor. Elbistan'da da başta İsrail menşeli ürünlerin boykotuyla birlikte Filistin halkının yaralarına merhem olmayı amaçlayan yardım çalışmaları da düzenleniyor.

"İsrail ürünlerinin satışı durdu, maaş hesapları değişti"

Belediyeye ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışını durduran Elbistan Belediyesi, personellerin maaş ödemeleri için de TROY Kart'a geçileceğini duyurmuştu. Pandemi döneminde de benzer bir uygulamaya imza atan Elbistan Belediyesi, bu kez trafik ışıklarını Gazze halkı ile dayanışma için kullandı.

İlçe merkezindeki ana arterlerdeki trafik ışıklarının kırmızı lambasına İsrail'in zulmüne dikkat çekmek amacıyla 'İsrail'e dur de' yazıldı. Yeşil lambaya ise 'Özgür Gazze' yazılarak zor günlerden geçen Filistin halkına destek mesajı verildi.

İsrail'in yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı Gazze'de 53 bin ton bomba kullanarak soykırım gerçekleştirdiğini belirten Gürbüz, "Dünyanın gözü önünde yaklaşık 20 bin masumu katleden ve eşi benzeri görülmemiş bir insanlık suçu işleyen İsrail'in yaptığı zulme, işlediği soykırıma sessiz kalmamız mümkün değil. İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınların ve çocukların kanlarını dökmesinin hiçbir haklı sebebi olamaz. Gazzeli mazlumların arşıalayı titreten feryatları yüreklerimizi dağlarken İsrail'in 'zulm ile abad olanın ahiri berbad olur' gerçeği ile yüzleşecekleri günün geleceğini de biliyoruz. Çoğu çocuk ve kadın, 19 binden fazla masumun şehit edildiği, 1 milyondan fazla insanın evinden yuvasından edildiği bu vahşetin faillerini ve destekçilerini insanlığın vicdanına havale ediyoruz" dedi.

Trafik ışıklarındaki mesajın anlamının sembolik olduğu kadar önemli olduğuna işaret eden Başkan Gürbüz, "İlçemizdeki trafik ışıklarında bir düzenleme yaptık. Gazze'deki mazlumlara mesaj verirken İsrail'in zulmüne karşı da safımız belli olsun istedik" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ