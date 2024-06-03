Gürcistan'da Protestolara Neden Olan Yasa Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Politika

Gürcistan'da Protestolara Neden Olan Yasa Yürürlüğe Girdi

Gürcistan\'da Protestolara Neden Olan Yasa Yürürlüğe Girdi

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle protesto edilen 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasası bugün yürürlüğe girdi. Gürcistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin sabah saatlerinde yasayı imzaladığı belirtildi. Yasanın kabul edilmesiyle Gürcistan'ın egemenliği ve güvenliği kazanmış oldu.

03.06.2024 13:22
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Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle protesto edilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası bugün yürürlüğe girdi.

Gürcistan'da protestolara neden olan yasa yürürlüğe girdi. Gürcistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin sabah saatlerinde "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasını imzaladığı belirtildi. Papuaşvili'nin imzasının ardından kabineyi toplayan Başbakan İrakli Kobakhidze, yasanın kabul edilmesiyle Gürcistan'ın egemenliğini ve güvenliğini kazandığını belirterek, yasanın artık yürürlükte olduğunu vurguladı.

"Kanunun kabul edilmesiyle ülkemizin zalimleri mağlup olmuştur"

Kobakhidze, "Artık yasa yürürlükte ve hepimizin sakin olması ve gereksiz duyguları bir kenara bırakması gerekiyor. Bunu özellikle protestoların başarısızlığından duydukları hayal kırıklığını gizlemek için liberal-faşist yöntemler kullanan insanlara söylüyorum. Şeffaflık yasasının kabul edilmesi ne hükümetin zaferi, ne de yasaya karşı çıkanların yenilgisidir. Bunu uluslararası ortaklarımızın bir yenilgisi olarak değerlendirmemeliyiz. Ama bunu bu şekilde sunmaya çalıştılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili yasayı veto etmişti

Parlamentoda 14 Mayısta çoğunluk tarafından onaylanan Yabancı etkinin şeffaflığı yasasını Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs tarihinde veto etmişti. Zurabişvili'nin vetosu da 28 Mayısta parlamentoda yapılan oylamayla geçersiz kılınmıştı.

Gürcistan Anayasasına göre, cumhurbaşkanının vetosu iptal edildikten sonra parlamento başkanı yasayı tek başına onaylayabilir.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı

Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi'nin Mart 2023'te parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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