Gürcistan'da Seçim Krizi: Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

Politika

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarının anayasaya aykırı olarak tanınmasını talep etti.

Gürcistan'da 26 Ekim'den yapılan ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin üst üste 4. zaferini elde ettiği seçimin ardından yaşanan kriz sürüyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hileli olduğunu iddia ettiği seçimin kesin sonuçlarının tanınmaması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Gürcistan Cumhurbaşkanı, genel oy hakkı ve gizlilik ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle seçimlerin kesin sonuçlarının anayasaya aykırı olarak tanınmasını talep etti" ifadelerine yer verildi. Zurabişvili'yi temsil eden avukat Eka Beselia ise, "Cumhurbaşkanı, genel oy hakkı ve oylama gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine şikayette bulundu" ifadelerini kullandı.

"Davamın amacı, hakimlerin vicdanını sonuna kadar sınamak"

Zurabişvili dün akşam yaptığı konuşmada, "Yarın sabah gizlilik ve genel oy hakkı olarak adlandırılan iki anayasal ilkenin ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıyorum. Bu, Anayasa Mahkemesi'ne inandığım için değil. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede hiçbir kurum artık bağımsız değil ve bunu defalarca kanıtladılar. Ancak bu, bu ülkede hiçbir hukuki davanın sonuna kadar mücadele edilmeden bırakılmaması gerektiğinin bir işareti olmalı. Davamın amacı, hakimlerin vicdanını sonuna kadar sınamak" ifadelerini kullanmıştı.

Kesin sonuçlar

Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu (MSK) geçtiğimiz cumartesi günü 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamıştı. Buna göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oy oyla seçimin galibi olmuş, parlamentoda 89 sandalye kazanmıştı. Değişim İçin Koalisyon yüzde 11.03 oyla 19 sandalye, Birleşik Ulusal Hareket yüzde 10.17 oy oranıyla 16 sandalye, Güçlü Gürcistan Koalisyonu yüzde 8.81 oyla 14 sandalye, Gürcistan İçin Gakharia yüzde 7.78 oyla 12 sandalye elde etmişti.

Muhalefet seçim sonuçlarını tanımamıştı

Gürcü Hayali Partisi üst üste 4. zaferini elde ederken, Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili seçimin ertesi gün yaptığı açıklamada, "Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi" ifadelerini kullanmıştı. Parlamentoda temsil hakkı kazanan muhalif partiler de parlamentoya gitmeyeceklerini duyurmuş, yeniden seçim talebinde bulunmuştu. - TİFLİS