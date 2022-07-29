Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi

29.07.2022 23:11
Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi

Gürcistan'ın Gudauri Dağı'nda polislere ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.

Gürcistan'ın Gudauri Dağı'nda polislere ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkenin Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin kararıyla 1 günlük yas ilan edildi. Başbakan İrakli Garibaşvili yaptığı açıklamada, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Ülkede yarın bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu helikopterdeki 4'ü mürettebat, 2'si arama kurtarma görevlisi ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - TİFLİS

YORUMLAR
500
Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Gürcistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:23 Çiftçinin meraklı bekleyişi sona erdi! Bakan Kirişci yeni tohumluk fiyatlarını duyurdu!
21:03 Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:21 Kocaeli'de 7 dilenci kadın saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:07 Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 23:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement