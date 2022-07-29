Gürcistan'da 1 günlük yas ilan edildi

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu helikopterdeki 4'ü mürettebat, 2'si arama kurtarma görevlisi ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - TİFLİS

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişi için ülkenin Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin kararıyla 1 günlük yas ilan edildi. Başbakan İrakli Garibaşvili yaptığı açıklamada, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Ülkede yarın bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Gürcistan, Politika, Son Dakika

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