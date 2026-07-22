Gürer: Atatürk\'ün Partisinde Kalacağım

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'teki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürer, Meclis'teki basın toplantısında, ülkede siyasi gündemin yoğun şekilde devam ettiğini ancak bunun yanında toplumsal kesimlerin de sorunlarının bulunduğunu söyledi.

EMEKLİYE 10 BİN LİRA SEYYANEN ZAM İSTEDİ

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emeklinin bulunduğunu ifade eden Gürer, emekli aylıklarına yapılan artışların enflasyon nedeniyle vatandaşın cebine girmeden eridiğini savundu. Gürer, "Bu nedenle tüm emeklilere seyyanen en az 10 bin liralık bir artışın gerçekleştirilmesini sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Şu an da emekli açlık sınırının altında bir ücretle yaşama mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Bugün bir emekli aylığının çoğunun büyükşehirde ev kirasını dahi karşılamadığını ileri süren Gürer, bu nedenle emeklilerin birikimlerini de tükettiğini iddia etti.

CHP'DE KALACAK

Gürer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partiye katılıp katılmayacağına dair soru üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim. Ancak burada kaldığım süre içerisinde de olumsuzlukları, yanlışları, gördüğüm eksiklikleri ifade edeceğim. Temel felsefem, toplumsal kesimlerin sorunlarını Meclis gündemine taşımak ve milletvekilliğim süresince de bu sorunlarla ilgilenmek olacaktır."