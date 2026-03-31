Gürer'den Tarım Düzenlemelerine Tepki

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren teklifin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülerek kabul edildiğini anımsattı.

Teklifin daha geniş tartışmaya açılması gerektiğini savunan Gürer, teklifin, "doğayı ticarileştirme, tarım alanlarını şirketleştirmeye yöneltme, ormanları piyasa aktörlerine açma ve köylüyü kendi toprağında üretici olmaktan çıkarıp sözleşmeli işçiye dönüştürmeye yönelik düzenlemeler içerdiğini" iddia etti.

Kanun teklifinin, ilgili oda, dernek, sendika ve birliklerin görüşü alınmadan, incelenmesi için yeterli süre tanınmadan ve etki analizi raporları dağıtılmadan komisyonda kabul edildiğini belirten Gürer, düzenleme konusunda kamuoyundan bazı bilgilerin saklandığını ileri sürdü.

Düzenlemenin geri alınması ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Gürer, şöyle konuştu:

"Düzenlemenin dikkat çeken ve tartışmalı bölümleri birden fazladır. Torba kanun teklifi, 13 ayrı kanunda değişiklik içermektedir. Ormanları doğrudan ticarileştiren karbon yutak alanlarıyla ilgili düzenleme önemli bir değişikliğe yol açmaktadır. İlk bakışta çevreyi koruma amacı taşıyormuş gibi sunulan bu düzenleme gerçekte ormanların korunmasından çok, ticari bir değer haline getirilmesine yol vermektedir. Bu kanun teklifi, yalnızca orman alanlarını değil, aynı zamanda tarım sektörünün yapısını köklü biçimde değiştirebilecek düzenlemeler de içermektedir. Teklifte yer alan bazı maddeler, tarımın üretici merkezli yapısından uzaklaştırılarak şirket odaklı bir modele dönüştürülmesinin önünü açabilecek niteliktedir. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri açısından ciddi riskler barındırmaktadır."

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerine işaret ederek, "bu durumun ekonomiye olumsuz etkilerinin temel nedeninin iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığını" öne sürdü.

Sarıgül, gıda fiyatlarındaki artışın dışa bağımlılıktan kaynaklandığını iddia ederek, "Bugün geldiğimiz noktada suçu bu savaşa atamazsınız." ifadesini kullandı.