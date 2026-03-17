Gürlek'ten Özel'e Yanıt: Algı Operasyonu - Son Dakika
Gürlek'ten Özel'e Yanıt: Algı Operasyonu

17.03.2026 16:42
Adalet Bakanı Gürlek, Özgür Özel'in iddialarını asılsız ve algı operasyonu olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Gürlek, "Özgür Özel'in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in kendisine yönelik iddialarını "herhangi bir delile dayanmayan açık bir algı operasyonu" olarak nitelendirdi.

20 yılı aşkın süredir devletin çeşitli kademelerinde görev yaptığını ifade eden Gürlek, hakim olan eşiyle birlikte mal varlığı beyanlarını mevzuata uygun şekilde düzenli olarak sunduklarını vurguladı.

Özel'in gündeme getirdiği iddiaların "tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü" olduğunu savunan Gürlek, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Gürlek açıklamasında, Özgür Özel'in daha önce de benzer iddialarda bulunduğunu ve bunların asılsız çıktığını ileri sürerek şu ifadelere yer verdi:

"Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürlek'ten Özel'e Yanıt: Algı Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Gürlek'ten Özel'e Yanıt: Algı Operasyonu - Son Dakika
