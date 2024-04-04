Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah\'tan AK Parti\'ye geçti

Politika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye başkanlığı seçimleri 2 oyluk farkla Yeniden Refah Parti adayı Emrullah Yıldırım lehine sonuçlanmıştı. İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz sonrası sonuçlar değişti ve AK Parti adayı Eşref Mutlu 16 oy farkla belediye başkanı seçildi.

İLK SAYIMDA 2 OY FARK

31 Mart'ta sayılan sandıklarda AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı.

TEKRAR SAYIM BAŞKANI DEĞİŞTİRDİ

Yapılan itirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'nun oyu 23 artarak 4 bin 313'e, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi. Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu oldu.