Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti

Geniş Video İzle

Bitlis Güroymak'ta 31 Mart'ta Yeniden Refah Partili aday yüzde 32,47'lik oy oranına ulaşırken AK Partili aday yüzde 32,45 oy oranıyla ikinci oldu. Seçimlere yapılan itiraz sonrası oylar yeniden sayıldı ve AK Parti adayı 16 oy farkla belediye başkanlığına seçildi.

04.04.2024 12:29  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye başkanlığı seçimleri 2 oyluk farkla Yeniden Refah Parti adayı Emrullah Yıldırım lehine sonuçlanmıştı. İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz sonrası sonuçlar değişti ve AK Parti adayı Eşref Mutlu 16 oy farkla belediye başkanı seçildi.

İLK SAYIMDA 2 OY FARK

31 Mart'ta sayılan sandıklarda AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı.

TEKRAR SAYIM BAŞKANI DEĞİŞTİRDİ

Yapılan itirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'nun oyu 23 artarak 4 bin 313'e, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi. Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu oldu.

Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah\'tan AK Parti\'ye geçti
Kaynak: İHA

Yeniden Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cengiz Giderer: Hak yerini bulmuş 63 157 Yanıtla
  • Seyyidali Can: Yaptılar yine bir katakulli 150 69 Yanıtla
  • Dogan Güneş: Sahada kaybedince her zaman ki gibi masada kazanmaya çalışıyorlar yazik 99 50 Yanıtla Emsal doğan: kendimi sayıyo sanki. diğerleriyle beraber sayılıyor. komik komik yazmayın.. 37 24
  • Süper Çocuk: Yorumlara bakıyorum da, diğer partiler itiraz edince normal ama Ak Parti itiraz edince 'masabaşı oyunu' yok 'katakulli' şeklinde ilkokula başlama seviyesindeki çocuk zekasinda yorumlar var. Bu yorumların amaca hedef saptırmak, kendi yaptıkları katakullileri gizlemek. Tipik CHP taktigi... 55 50 Yanıtla
  • Ali Yıldız: La işiniz gücünüz dümen … gerçi farketmiyor al birini vur ötekine :)) Ülkeme genel manada bahar gelişmiş yiyin birbirinizi 33 12 Yanıtla
  • Emr Srsh: Chp veya Dem oldumu ysk oy sayımını iptal ettirir ama yeniden refah oldumu yeni sayım yapar geri alırlar. zaten bunlar kaos çıkarmaz ya...güçleri refaha yetiyor işte.. 0 4 Yanıtla

13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:19:37. #1.12#
SON DAKİKA: Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement