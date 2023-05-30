Gürsel Tekin: Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim - Son Dakika
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Gürsel Tekin: Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim

Gürsel Tekin: Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim

30.05.2023 16:06

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında CHP'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Bizim fıtratımızda adam satmak yoktur ama sayın Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olmayı düşünebilirim" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında seçimi kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi.

"KENDİNİ YENİLEMİŞ, DİNAMİK BİR KADROYA İHTİYAÇ VAR"

Radyo Sputnik'ten Aysel Alp'e konuşan ve kongre takviminin yaklaştığına dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.

"BEN GENEL BAŞKANLA YOL YÜRÜMÜŞ BİR ARKADAŞIYIM"

Gürsel Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi; "Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş bir arkadaşıyım. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur."

"TABİİ İNŞALLAH"

Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi?" sorusunu "Tabii inşallah" diye cevapladı.

YORUMLAR (2)
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Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürsel Tekin: Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim - Son Dakika


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