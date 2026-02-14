Gürsel Tekin: Sorunları Çözmek İçin Geldik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gürsel Tekin: Sorunları Çözmek İçin Geldik

Gürsel Tekin: Sorunları Çözmek İçin Geldik
14.02.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal projeler ve uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti.

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Silivri'de katıldığı bir programda sosyal projelerle ilgili çalışmaları olduğunu ifade etti. CHP'li Tekin, CHP'den herkes ile temas kurmak istediğini ifade ederek, "Sorun çıkaran değil sorunları çözmek için geldik" dedi

Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Silivri'de Liman Ayık Yaşam Derneği'ni ziyaret etti. İstanbul İl Başkanı Tekin, tesiste rehabilitasyon gören vatandaşların hayat hikayelerini ve bağımlılıktan kurtulma süreçlerini dinledi.

"Türkiye için bir beka meselesi haline gelebilir"

Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili konuşan Tekin, "Bir yasa değişikliği konusunda araştırma ve soruşturma komisyonu oluşması için çok büyük çabalar sarf ettik. Dedik ki, bakın bu siyaset üstü bir mesele. Bugün önüne geçemezsen yarın Türkiye için bir beka meselesi haline gelebilir. Aslında şuan yaşadığımız, zaman zaman haberlerde gördüğümüz iki kişi öldürüldü, kardeşini öldürdü, annesini öldürdü hikayelerinin arkasında uyuşturucu meselesi var" dedi.

"Önümüzdeki günlerde başka çalışmalarımız da var"

İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açıklamasının devamında, "Çok şükür bu meselelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde başka çalışmalarımız da var. Büyük şehirlerde tersine dönüş ile ilgili çalışmalarımız var. Bakanlıklarla da görüşmeler yapıyoruz. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kiralar pahalı, aidatlar pahalı. Düşünün yani bir evde oturuyorsunuz. Ev sizin ama kiracısınız" diye konuştu.

"Ben herkesle temas kurmak isterim. Yeter ki temas kurmak istesinler"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden herkesle temas kurmak istediğini ifade eden Tekin, "Ben partide herkesle temas kurmak isterim. Yeter ki temas kurmak istesinler. Biz başta geldiğimizde de biz sorun çıkaran değil sorunları çözmek için geldik dedik. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Sosyal işlerle meşgulüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Gürsel Tekin, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürsel Tekin: Sorunları Çözmek İçin Geldik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:49:05. #7.11#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin: Sorunları Çözmek İçin Geldik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.