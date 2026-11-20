CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Konya'da partililerle bir araya geldi.

Tekin, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de derin bir yoksulluk yaşandığını savundu.

Türkiye'nin gerçek gündemlerinden birinin de uyuşturucu bağımlılığı olduğunu aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu meselesi çok fazla ilgi çekmiyordu. Ne zaman ki ünlüler, futbolcular, sanatçılar, sinemacılar gündeme geldi herkesin aklına bir uyuşturucu meselesi geldi ama durum sadece onunla ilgili değil. Ülkemizde 8 ila 10 milyon arasında bir bağımlılık sorunu olduğunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bir başka konu da suça bulaşan çocuklarımız. Sevgili dostlar, bir nesli kaybediyoruz. Sadece resmi verilere baktığınızda 560 bin çocuğumuz suça bulaşmış. Yani okulda olması gereken çocuklarımız, futbol sahasında olması gereken çocuklarımızın çoğu şu anda cezaevinde."

Tekin, Türkiye'nin en büyük enerjisi olan genç nüfusunu da kaybetmeye başladığını, 2060'da nüfusun 60 ile 65 milyon arasına gerileyeceğinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Basın toplantısında CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ve CHP Konya İl Başkanı Refik Serttaş da konuşma yaptı.