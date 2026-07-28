BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs'ta nihai çözüm için kararlıyım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs'ta nihai çözüm için kararlıyım

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ziyaretim, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğumu ve Kıbrıs’ta nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığımı gösteriyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ziyaretim, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğumu ve Kıbrıs'ta nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığımı gösteriyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Guterres, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu ziyaretim, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğumu ve Kıbrıs'ta artık nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığımı göstermeyi amaçlıyor" dedi.

Bu sürecin öncelikle bizzat Kıbrıslılara bağlı olduğunu, ayrıca garantörlerin de üstlenmesi gereken bir rol bulunduğunu belirten Guterres, "Bu çok önemli dönemde Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri desteklemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Saat 14.30'da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek olan Guterres, 17.00'de de BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşecek. Guterres, saat 19.00'da Erhürman ve Hristodulidis ile ara bölgede akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Yarın üçlü görüşme yapılacak

Guterres, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Hristodulidis'le ara bölgede bir araya gelecek. BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde saat 10.00'da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres'e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşlik ediyor.

Kıbrıs'a BM Genel Sekreteri tarafından en son yapılan ziyaret, 2010'da Ban Ki-Moon tarafından yapılmıştı.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs'ta nihai çözüm için kararlıyım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
CHP’den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

14:53
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı Verdikleri isme bakın
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 14:59:15. #7.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs'ta nihai çözüm için kararlıyım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.