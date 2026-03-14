Guterres: Gazze'deki felaket tekrar edilmemeli - Son Dakika
Guterres: Gazze'deki felaket tekrar edilmemeli

14.03.2026 20:05
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'deki durumu Lübnan'da tekrarlamaması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli bir yetkilinin Gazze'de yaşananların Lübnan'da tekrarlanacağı açıklamasına ilişkin, "Gazze'de olanlar bir felakettir ve dünyanın başka hiçbir yerinde tekrar etmemesi gereken bir durumdur" dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar devam ederken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Lübnan'da savaşan taraflara ve dünyaya bir mesaj iletmek üzere Beyrut'a geldiğini söyleyerek başlayan Guterres, "Son iki hafta içinde yangın ve yıkıma şahit olduk. Hizbullah roketleri ve insansız hava araçları İsrail'in kuzeyindeki hedeflere ve Suriye'nin işgal altındaki toprakları olan Golan'a fırlatıldı. Bunu, İsrail'in yıkıcı bombardımanı ve geniş çaplı tahliye emirleri izledi. Bu durum, Lübnan'ın büyük bir kısmını yaşanmaz hale getirdi" dedi.

"Güney Beyrut, tamamen yerle bir edilme riskiyle karşı karşıya"

Aralarında çocukların da yer aldığı yüzlerce Lübnanlının öldürüldüğünü ve yüz binlerce sivilin yanlarına taşıyabilecekleri şeylerden başka hiçbir şey almadan kaçmak zorunda kaldığını ifade eden Guterres, "Güneyin bir harabeye dönüşme riski var. İsrail tarafından geniş kapsamlı tahliye emirlerine tabi tutulan Güney Beyrut, tamamen yerle bir edilme riskiyle karşı karşıya. Bekaa, Baalbek ve diğer bölgeler, yıkım ve panik sahnelerine dönüşmüş durumda" dedi.

Guterres, "Lübnan halkı bu savaşı seçmedi. Bu savaşa sürüklendiler. Savaşan taraflara mesajım açıktır. Çatışmayı durdurun. Bombalamayı durdurun. Soruna askeri bir çözüm mevcut değil. Tek çözüm diplomasi, diyalog ve BM Şartı ile Güvenlik Konseyi kararlarının tam uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Savaş durmalı"

Hizbullah'ın silahların Beyrut yönetiminin elinde toplanması yönündeki hükümet kararına saygı göstermesi ve İsrail'in de Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Savaş durmalı" dedi.

İsrailli yetkilinin "Gazze'de yaptığımızı yapacağız" açıklamasına tepki

Basın toplantısında İsrailli bir yetkilinin Lübnan'da "Gazze'de yapılanların yapılacağı" şeklindeki açıklamasına yorumu sorulan Guterres, "Böyle bir yorum duymadım ama eğer yapılmışsa bu kesinlikle kabul edilemez. Gazze'de olanlar bir felakettir ve dünyanın başka hiçbir yerinde tekrar etmemesi gereken bir durumdur" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres: Gazze'deki felaket tekrar edilmemeli - Son Dakika

Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
SON DAKİKA: Guterres: Gazze'deki felaket tekrar edilmemeli - Son Dakika
