Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail- İran gerilimini yönelik, "Bu kadar tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli" dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-İran saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Guterres paylaşımında, "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalaması, Tel Aviv'de İran füze saldırıları. Bu kadar tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli" ifadelerini kullandı. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › Guterres'ten İsrail-İran Gerilimine Çağrı - Son Dakika
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