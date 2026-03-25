Guterres'ten Orta Doğu Çağrısı

25.03.2026 20:45
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların "kontrolden çıktığını" belirterek, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesinin artık zamanı geldi" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri sonucu Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede bölgedeki çatışmaların "kontrolden çıktığını" ve "dünyanın daha geniş çaplı bir savaşın eşiğinde olduğunu" söyledi. ABD ve İsrail'e İran'a karşı yürüttükleri operasyonları sonlandırma çağrısında bulunan Guterres, İran'ın da çatışmanın parçası olmayan komşu ülkelere yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı. Guterres, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesinin artık zamanı geldi" dedi.

Bölgedeki gerilimin daha da yükselmemesi ve anlaşmazlıkların diplomatik yollar aracılığıyla çözülmesi gerektiğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri, "Artık gerilimi tırmandırma merdivenini çıkmayı bırakıp diplomasi merdivenini çıkmanın ve uluslararası hukuka tam anlamıyla yeniden saygı göstermenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
