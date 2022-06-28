Güvenevler'de 8 taziye salonlu dev tesis - Son Dakika
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Güvenevler'de 8 taziye salonlu dev tesis

28.06.2022 12:14
Güvenevler'de 8 taziye salonlu dev tesis

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip, 8 taziye salonlu sosyal tesisi yapılıyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip, 8 taziye salonlu sosyal tesisi yapılıyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımına başlanan ve 2 blok halinde inşa edilen tesiste inceleme yaptı.

İhtiyaca yönelik yapılan planlamalar doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşın yararlanacağı nitelikli 4 taziye evini tek noktada hizmete alacak. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip sosyal tesis içerisinde; 4 kadın ve 4 erkek taziye evi salonu, yemekhaneler, mescitler, 150 araçlık otopark alanı bulunduğu bilgisini verdi.

"Yapmış olduğumuz taziye evleri tip proje olma noktasında"

Konuya ilişkin açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle yapmış olduğumuz taziye evleri nerdeyse artık tip proje olma noktasına geldi. Diğer vilayetlerde de aynı projenin uygulanması noktasında örnekler vermeye başladık. Nüfus yoğunluğumuz ile birlikte mevcut taziye evlerimiz yetmez oldu. Hemen hemen doluluktan dolayı bir gün sonraya, iki gün sonraya randevu vermemiz söz konusu oldu. Fakat bu nüfus yoğunluğuyla birlikte vatandaşlarımızın hizmet kalitesini arttırmak adına yeni taziye evlerine ihtiyaç duyuldu. Şu anda bulunduğumuz bölge Güvenevler bölgesi, hemen su deposunun altı. Meskun mahal olarak konutları da fazla rahatsız etmeyecek noktada 2 bloklu taziye evini bu noktaya yapıyoruz. Çünkü otopark problemleri de çok önemli. Sosyal tesis içerisinde toplam 8 taziye salonu bulunuyor. Bu şekilde planladık ki bu bölgenin ağırlıklı olarak ihtiyacını giderelim. Yapılan inşaat en seri şekilde devam ediyor. Yine yanında ikinci blok yapılmaya başlandı. Ümit ediyorum önümüzdeki yıl Nisan ayı gibi her iki taziye evimizi tamamlamış oluruz. Nitelikli bir şekilde daha önceki yaptığımız taziye evlerinin aynısını uyguluyoruz. Allah, gerek etmesin ama gerek olduğunda da bunun değeri parayla ölçülebilecek şekilde değil. Verilen hizmet kalitesi noktasında hakikaten vatandaşlarımızın büyük bir memnuniyeti var. İnşallah vatandaşlarımıza bu tür hayır işleri devam ettiririz" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güvenevler'de 8 taziye salonlu dev tesis - Son Dakika

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