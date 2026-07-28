Güvenlikli Refah Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Çok zengin olabilirsiniz. Refah seviyeniz çok yüksek olabilir. Körfez ülkelerinde, Dubai'de, Kuveyt'te çok yüksek seviyede refah var. Ama güvenlikleri yok. Kendilerini koruyamıyorlar. Sadece refah seviyesi hedef değil. Güvenlikli refah seviyesi hedef." dedi.

Yıldırım, Efeler ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen Kamu Sen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında, Kamu Sen'in Türkiye'nin güçlü bir sendikası olduğunu söyledi.

CHP'nin şu anda içinde bulunduğu duruma değinen Yıldırım, partililer arasında kavga çıktığını ve CHP'nin ikiye bölündüğünü anlattı.

Yıldırım, CHP'nin bu durumundan yararlanmadıklarını belirterek, "Onlardan oy alalım diye bir derdimiz yok. Derdimiz ülkede birlik olsun. Ama şimdi bu şartlarda bunlara bu memleketi teslim edebilir miyiz, edemez miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa ne olur? Uşak Belediyesi neyse İstanbul Belediyesi neyse Türkiye de o olur." diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin atılan adımlara CHP'li bazı isimlerin karşı çıktığını öne süren Yıldırım, "Şu köprüyü sen yap, bu barajı ben yapayım. 'Yok ben baraj yapmayacağım', gölet yap. 'Köprü yapmayacağım', alt geçit yap. O ayrı bir şey. Ama bu ülkenin dışarıdaki siyasetinde devletin dışarıdaki menfaatinde bir araya gelelim. Karabağ son yüzyılda Türk milletinin kaybettiği toprağın alındığı yerdir. İlk defa biz son yüzyılda kaybettiğimiz toprağımızı Oğuz'un, Türk'ün toprağını geri aldık. Kime rağmen? Muhalefete rağmen." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyada hak haklının değildir, hak güçlünündür. İsrail her zaman haklı mı? Haklı. Niye güçlü? Arkasında Amerika var. Rusya haklı mı? Haklı. Niye? Güçlü. Ukrayna'yı eziyor. Hak haklının... Vaktiyle atamız yapmış. Selçuklu yapmış, Osmanlı yapmış. Hak haklının olmalı mı? Olmalı. Ama bu dünyada egemen, bağımsız, hür yaşayacaksak bizim güçlü olmamız lazım. Çok zengin olabilirsiniz. Refah seviyeniz çok yüksek olabilir. Körfez ülkelerinde, Dubai'de, Kuveyt'te çok yüksek seviyede refah var. Ama güvenlikleri yok. Kendilerini koruyamıyorlar. Sadece refah seviyesi hedef değil. Güvenlikli refah seviyesi hedef. Güvenliğiniz, gücünüz yerinde olacak. İnsanlığın da refah seviyesi yükselecek. Bu Türkiye'nin gücüne bağlıdır. Türkiye'nin gücü bize bağlıdır."