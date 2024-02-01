CHP\'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, aday gösterilmemesine tepki gösterdi

Politika

Yerel seçimler için Güzelbahçe'den yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, duruma tepki gösterdi. İnce, "Bu yapılan tercihin hepimiz ve Güzelbahçeliler adına yanlış olduğu kanaatindeyiz" dedi.

CHP İzmir'de, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adayların belirlenmesinin ardından, Güzelbahçe ilçesinde mevcut Başkan Mustafa İnce'nin yerine Mustafa Günay aday gösterildi. Aday gösterilmeyen Mustafa İnce, duruma tepki olarak diğer aday adayları ile birlikte CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

"Yapılan tercihin yanlış olduğu kanaatindeyiz"

Aday adayı olarak Güzelbahçe için yola çıktıklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İnce, "Bizler aday adayı olarak Güzelbahçe için yola çıktık, çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak Parti Meclisimizin kararı ile ilçemize aday olmamış bir partili arkadaşımız, Güzelbahçe'ye CHP adayı olarak görevlendirilmiştir. Bu yapılan tercihin hepimiz ve Güzelbahçeliler adına yanlış olduğu kanaatindeyiz. Güzelbahçe için hayali olan tüm bu arkadaşlarımız, aday adaylığı süresince CHP ilkeleri doğrultusunda bu seçim için çalışmışlardır. CHP de ilçemize temsilciler göndererek bizleri tartıya koymuşlardır. Güzelbahçeyi yönetme hedefi olan bu arkadaşların ben Güzelbahçe Belediye Başkanı olarak ilçeyi yönetebileceği kanaatindeyim" dedi.

"Yeniden aday değilim"

Görevini tekrar CHP'li arkadaşa devretmek istediğini belirten Başkan İnce, "CHP ilkelerine bağlılığıma ve bu dönemde verdiğim hizmet adına bu 8 arkadaşımın bir kez daha değerlendirilmesini partili değerli büyüklerimden rica ediyorum. Eğer bu süreç gerçekleşirse lütfen bu sürecin içinde olan şahsımı belediye başkanı aday adaylığından feragat etmenizi rica ediyorum. Bir gelişme olursa aday adayı değilim. 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizin ilçemizde en yüksek oyu alarak bütün kesimleri kucaklayarak kazanmasını ve görevimi tekrar CHP'li olan arkadaşa devretmeyi istiyorum. Bu benim en büyük hayalimdir. Saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi. - İZMİR