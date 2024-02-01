 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, aday gösterilmemesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, aday gösterilmemesine tepki gösterdi

CHP\'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, aday gösterilmemesine tepki gösterdi

Yerel seçimler için Güzelbahçe'den yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, duruma tepki gösterdi. İnce, 'Bu yapılan tercihin hepimiz ve Güzelbahçeliler adına yanlış olduğu kanaatindeyiz' dedi. CHP İzmir'de, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adayların belirlenmesinin ardından, Güzelbahçe ilçesinde mevcut Başkan Mustafa İnce'nin yerine Mustafa Günay aday gösterildi.

01.02.2024 10:45
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimler için Güzelbahçe'den yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, duruma tepki gösterdi. İnce, "Bu yapılan tercihin hepimiz ve Güzelbahçeliler adına yanlış olduğu kanaatindeyiz" dedi.

CHP İzmir'de, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için adayların belirlenmesinin ardından, Güzelbahçe ilçesinde mevcut Başkan Mustafa İnce'nin yerine Mustafa Günay aday gösterildi. Aday gösterilmeyen Mustafa İnce, duruma tepki olarak diğer aday adayları ile birlikte CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

"Yapılan tercihin yanlış olduğu kanaatindeyiz"

Aday adayı olarak Güzelbahçe için yola çıktıklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İnce, "Bizler aday adayı olarak Güzelbahçe için yola çıktık, çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak Parti Meclisimizin kararı ile ilçemize aday olmamış bir partili arkadaşımız, Güzelbahçe'ye CHP adayı olarak görevlendirilmiştir. Bu yapılan tercihin hepimiz ve Güzelbahçeliler adına yanlış olduğu kanaatindeyiz. Güzelbahçe için hayali olan tüm bu arkadaşlarımız, aday adaylığı süresince CHP ilkeleri doğrultusunda bu seçim için çalışmışlardır. CHP de ilçemize temsilciler göndererek bizleri tartıya koymuşlardır. Güzelbahçeyi yönetme hedefi olan bu arkadaşların ben Güzelbahçe Belediye Başkanı olarak ilçeyi yönetebileceği kanaatindeyim" dedi.

"Yeniden aday değilim"

Görevini tekrar CHP'li arkadaşa devretmek istediğini belirten Başkan İnce, "CHP ilkelerine bağlılığıma ve bu dönemde verdiğim hizmet adına bu 8 arkadaşımın bir kez daha değerlendirilmesini partili değerli büyüklerimden rica ediyorum. Eğer bu süreç gerçekleşirse lütfen bu sürecin içinde olan şahsımı belediye başkanı aday adaylığından feragat etmenizi rica ediyorum. Bir gelişme olursa aday adayı değilim. 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizin ilçemizde en yüksek oyu alarak bütün kesimleri kucaklayarak kazanmasını ve görevimi tekrar CHP'li olan arkadaşa devretmeyi istiyorum. Bu benim en büyük hayalimdir. Saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i İsmail Kartal kenara çekti
    11:25 Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i İsmail Kartal kenara çekti

    2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.

  • ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler
    11:18 ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler

    ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.

  • Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: İthal aday istemiyoruz
    11:15 Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: İthal aday istemiyoruz

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tekrar aday gösterilmemesine tepki göstererek miting düzenledi. Oran, Çeşme için ithal aday istemediklerini belirterek ön seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, işçi ücretlerine yapılan zamı açıkladı ve diğer aday adaylarına da çağrıda bulundu.

  • Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler
    11:03 Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler

    Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.

  • Hamilelik heyecanı yaşayan Eda Ece, Aslı Enver'den kurs almaya başladı
    10:59 Hamilelik heyecanı yaşayan Eda Ece, Aslı Enver'den kurs almaya başladı

    6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.

  • Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor
    10:59 Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.

  • Naci Görür:
    10:58 Naci Görür: "Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum"

    Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.

  • Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak
    10:57 Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak

    Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa İnce, Güzelbahçe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, aday gösterilmemesine tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 11:51:31. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, aday gösterilmemesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement