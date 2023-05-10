Haberler.com'a konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş özel açıklamalarda bulundu! En büyük pişmanlığını söyledi - Son Dakika
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Haberler.com'a konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş özel açıklamalarda bulundu! En büyük pişmanlığını söyledi

Haberler.com'a konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş özel açıklamalarda bulundu! En büyük pişmanlığını söyledi

10.05.2023 15:11

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haberler.com stüdyosunda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "En büyük pişmanlığınız neydi?" sorusuna; "Çocuklarımın büyüdüğü sırada çok fazla babaları olarak, rol model olarak bulunamadım. Keşke onlara daha fazla vakit ayırabilseydim" yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı.

"ÇOCUKLARIMIN BÜYÜDÜĞÜ SIRADA ROL MODEL OLARAK BULUNAMADIM"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "En büyük pişmanlığınız neydi?" sorusuna da yanıt verdi. Siyasetin çok yoğun bir tempo gerektirdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Keşke şeytan işidir. Geçmişe doğru baktığımda, bizim siyasetimiz çok yoğun. Sadece seçim zamanı değil, normalde de hep yoğun. 3 çocuğum var, hepsi büyüdü meslek sahipleri oldular. Çocuklarımın büyüdüğü sırada, özellikle erkek evlatlarım için çok fazla babaları olarak, rol model olarak bulunamadım." dedi.

"KEŞKE DAHA FAZLA VAKİT AYIRABİLSEYDİM"

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağ olsun eşim onların her şeyiyle ilgilendi. Ben de şöyle yapıyordum; gece 2-3'te bile gelsem çocuklar sabah okula giderken mutlaka kalkıp onlarla kahvaltı ettim, derslerine uğurladım. Bunu yapabildim ama bunun dışında keşke çocuklara daha fazla vakit ayırabilseydim, gelişme süreçlerine daha fazla katkım bulunabilseydi."

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Son Dakika Politika Haberler.com'a konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş özel açıklamalarda bulundu! En büyük pişmanlığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haberler.com'a konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş özel açıklamalarda bulundu! En büyük pişmanlığını söyledi - Son Dakika
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