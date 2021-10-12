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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

12.10.2021 14:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde araç muayene fiyatlarının ancak enflasyon kadar artacağını ifade ederek, "Öyle önüne gelen fiyat artırmayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde araç muayene fiyatlarının ancak enflasyon kadar artacağını ifade ederek, "Öyle önüne gelen fiyat artırmayacak. Zaten ihale yaptılar, zaten dünyanın parasını kazanıyorlar. Enflasyon ne kadarsa o kadar artacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yönetilemediğini, bunu çiftçi, emekli ve esnafın da çok iyi bildiğini ileri sürerek, "Erdoğan Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur, demokrasinin önündeki en büyük takozdur, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin önündeki en büyük takozdur. Türkiye'nin büyüyecek, gelişecek dinamizmi var ama önüne çıkmış her şeyi engelliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "kara kış fonu" oluşturmasını önerdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, kaynaklarını açıkladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Senin beşli çeten var. O beşli çetenin her biri 1'er milyar dolar para versin. Yeter mi? Hayır. 'Ben de 13 uçağımdan 12'sini satacağım. Ben de bu fona koyacağım, ben de milletimin yanında duracağım, ben de fakir fukaranın garip gurebanın yanında duracağım. Ben hiç kimsenin elektriği kesilsin istemiyorum, hiç kimsenin doğalgazı kesilsin istemiyorum. Hiçbir evde bir çocuk üşümesin istiyorum' diyeceksin." sözlerini sarf etti.

"Vergi cennetlerinden" gelen paraların vergilendirilmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ben onun için vergi cennetlerinden gelen paraları vergileyeceğim, milyon dolarları vergileyeceğim. Efendim, 'Vergi cennetleri listesini bilmiyorum' diyebilir. Aslında benden çok daha iyi bilir de, o zaman bana bir telefon edeceksin. 'Ey Kılıçdaroğlu' ya da 'Ey Bay Kemal, konuşuyorsun' diyeceksin, 'Şu vergi cennetleri listesini bana gönder' diyeceksin. Söz veriyorum 83 milyonun huzurunda yarım saat içinde sana göndereceğim." dedi.

Seyredilmeyen onlarca televizyon, satılmayan gazeteler olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, kamu kuruluşlarının buralara verdiği reklam paralarının da "kara kış fonu"na yatırılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Vallahi memleketi güzel yönetirsin. Fakirin fukaranın yanında olursun. Oturup da bana dua edersin, 'Bu Kılıçdaroğlu bana akıl verdi' diye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere ve Almanya'da yaşanan kuyruklarla ilgili sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu, "Erdoğan biliyor mu acaba, İngiltere'de şoför kıtlığı var. Türkiye'de milyonlarca işsizimiz var." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, böyle bir fon kurulması halinde hiç kimsenin elektriğinin, doğal gazının kesilmeyeceğini ve fakir fukaranın elektrik parasının sosyal devlet tarafından ödeneceğini öne sürdü.

Nakliye sektörü ile toplantı

Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de nakliyeci sektörü ile buluşmasına ilişkin bilgiler de verdi. Bu buluşmanın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, toplantıda nakliye sektörünün bütün taraflarının bir araya geldiğini kaydetti.

İktidara gelmeleri halinde araç muayene fiyatlarının ancak enflasyon kadar artacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Öyle önüne gelen fiyat artırmayacak. Zaten ihale yaptılar, zaten dünyanın parasını kazanıyorlar. Enflasyon ne kadarsa o kadar artacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, 20 yaşını doldurmuş kamyon, tır ve otobüslere hurda desteği vereceklerini, K1 belgelerinin satışına ve devrine izin vereceklerini, kamyon, tır ve şehirler arası otobüslerde plaka tahdidi getireceklerini öne sürerek, "Taksinin plaka tahdidi var mı? Var. Otobüslerin var mı? Var. Her plaka bunların bir gelecek güvencesidir. Plaka değer kazandıkça gelecek güvencesi oluyor. Kamyon ve tır şoförünün de plakası değer kazanırsa onların da geleceği olacak." değerlendirmesini yaptı.

Nakliye sektörünün ciddi, tutarlı, işini çok iyi bilen şoförlere ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunun için YÖK'ün "otobüs sürücülüğü" ve ve "tır sürücülüğü" için yüksek okul açması gerektiğini söyledi.

Otoyol geçişlerini dövize endekslendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Şoför arkadaşlarıma söyledim, az kaldı, biraz sabredin. Bunların tamamını kamulaştıracağız, insani rakamlar ödeyeceksiniz öyle afaki rakamlar değil. Düşük bedellerle bu yollardan gideceksiniz. Rahmetli Özal'ın yaptığı yollarda kaç lira ödüyorsanız burada da aynı bedeli ödeyeceksiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında ÖTV ve KDV'siz mazot satıldığını savunarak, "Normalde maliyet artı yüzde 8'lik bir kar olması lazım ama fahiş fiyatlarla satıyorlar. Adamını bulmuşlar yüksek bedellerle satıyorlar. Buraları düzelteceğiz." ifadesini kullandı.

Birçok Avrupa ülkesinde 12 ton ve daha fazla yük taşıyan tırlara mazot desteği verildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, bu uygulamanın Türkiye'ye de getirileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Avrupa standartlarına uygun araç üretilmesini zorunlu kılacaklarını, yük taşımacılığında ABD ve Avrupa'da olduğu gibi asgari fiyat tarifesi getireceklerini iddia etti.

Kazakistan'ın Türk tır şoförlerini 2500 dolar karşılığında RORO ile Hazar Denizi'nden geçmeye zorladığını, Azerbaycan'ın geçen her tır için 350 dolar aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Hani kardeşim biz, iki devlet bir millettik? Ne oldu iki devlet bir millet? Nerede bu Ulaştırma Bakanı? Nerede bu Dışişleri Bakanı? Bu rezalete neden son vermiyorlar? Şoför kardeşim az kaldı. Seçimlerden sonra göreceksin ne 2500 dolar olacak ne 350 dolar olacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu bu sorunların tamamının 1 yılda çözüleceğini öne sürerek, "Bir yılda çözmezsek zaten siyaseti bırakırız." dedi.

Grup toplantısının ardından CHP tarafından hazırlanan "Sabıka Holding" başlıklı broşür toplantıyı izleyenlere dağıtıldı.

(Bitti)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika
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