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Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

04.10.2021 15:59
Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi."

Terör, PKK, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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