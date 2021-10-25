Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki ziyareti günübirlik olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Füzuli'de kısa süre içinde tamamlanan uluslararası havalimanının açılışıyla bölgede yapılan kara yolu ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katılacak.Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.