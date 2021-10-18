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Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

18.10.2021 10:58

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsanımıza dokunan her konuda vatandaşımızın hukuk standardını daha ileriye, daha yukarıya taşıyacak her alanda reform irademizi ortaya koymaya devam ediyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnsanımıza dokunan her konuda vatandaşımızın hukuk standardını daha ileriye, daha yukarıya taşıyacak her alanda reform irademizi ortaya koymaya devam ediyoruz." dedi.

Gül, Kayseri'de bir otelde düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na, katıldı.

Toplantının, geçmişte düzenlenen örnekleri gibi adalet hizmetinin daha verimli şekilde yerine getirilmesi için önemli çıktılar oluşturacağına inandığını belirten Gül, ortaya konulan önerilerin de bundan sonraki politikalara yol göstereceğini kaydetti.

Mevcut durumu paylaşmak, yeni vizyonları değerlendirmek ve reformların sahadaki uygulamalarını görmek adına değerlendirme toplantılarının çok verimli olduğuna işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Masa başındaki uygulamalar değil, yerinde görerek, adliyelerimizi teknik, fiziki, idari konularda neye ihtiyacı var, nerede sıkıntı var, nerelerde iyi uygulamalar var, iyi uygulamaların ortak bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak, eksikliklerin de tespit edilmesi bakımından bu toplantıları çok önemsiyoruz. Dünyada insan ve toplum hayatında değişmeyen tek şey değişimdir. Zaman geçer, devran döner, toplumlar değişir, gelişir. Kanun sözü yerli yerinde dursa bile o sözün tekamül ettiği sosyal gerçekler bambaşka bir yere evrilir. İlkeler, değerler elbette zaman ötesidir. Ne olursa olsun ilkeler, değerler yerindedir, kalıcıdır. Onların dışında kalan kural kümeleri gün gelir zamana yenilir. Zamanın akışı toplumsal ihtiyaçları, öncelik ve hassasiyetleri de değiştirir. İşte bu değişime ayak uydurmanın yolu, reformlardır, yenilik iradesidir, çağı ve toplumsal beklentileri yakalamaktır. Bu sebeple insanımıza dokunan her konuda vatandaşımızın hukuk standardını daha ileriye, daha yukarıya taşıyacak her alanda reform irademizi ortaya koymaya devam ediyoruz."

Reform iradesinin kaynağını milletin talep ve beklentilerinin oluşturduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Bu beklentilerin en başında da elbette yargısal adalet gelmektedir. Adalet, insanlığın yeryüzünün kurulduğu günden beri en kadim, en kıymetli arayışıdır. Bu kutlu arayışın adresi de adliyelerdir. Adliyeler, adaletin kapısıdır. Adliyenin kapısını sonuna kadar adalete açacak olan da sizlersiniz. Böyle bir ulvi meslekte bulunmak sizler için büyük bir onur vesilesidir. Bu onur aynı zamanda ciddi bir şekilde sizlere sorumluluk da yüklemektedir. Bu sorumluluk adliyenin kapısından giren herkesin hakkına erişeceği hususunda bir tereddüt dahi yaşatmama mesuliyetidir. Kayseri Adliyesi'nin kapısından giren bir vatandaşımız 'ben burada adalete erişeceğim, hiç tereddüdüm yok' diyerek kapıdan girmeli ve o kapıdan da aynı duyguyla çıkabilmelidir. Yine herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde muamele görmesini sağlama mecburiyeti de üzerimizdeki sorumluluklardan biridir. Türk milleti adına karar veren yargının, Türk milletinin her mensubuna ne olursa olsun düşüncesi, yaşam tarzı, siyasi felsefesine, tarzına bakmadan herkesin en saygın bir şekilde muamele görmesi en temel hakkıdır. Bunu da elbette ki sizler yerine getiriyorsunuz. Bu kapıdan dönen herkesin evine, iş yerine dönerken adaletin kapısından ayrılırken memnun bir şekilde dönmesini yine temin etmek gibi bir sorumluluk vardır. Göğsünüzde şeref madalyası gibi taşıdığınız bu onur, bu duygu, meslek hayatınız boyunca her zaman sizlerle beraber ilerlemeli, gelişmeli ve büyümelidir."

(Sürecek)

Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

Adalet Bakanı, Kayseri, Adalet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Adalet Bakanı Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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