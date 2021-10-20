Son dakika... ABD Başkanı Biden, Çin'in hipersonik silahlarından endişeli - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in geçtiğimiz ağustos ayında test ettiği iddia edilen hipersonik silahlardan endişe duyduğunu ifade etti.

Financial Times, geçtiğimi günlerde Çin'in ağustos ayında nükleer kapasiteli bir hipersonik füzeyi test ettiğini yazmış, söz konusu denemeden ABD istihbaratının çok sonra haberinin olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Söz konusu haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden'a Pensilvanya gezisi için başkanlık uçağı Air Force One'a binerken gazeteciler tarafından Çin'in hipersonik füzelerinden endişe duyup duymadığı soruldu. Biden ise soruya "Evet" yanıtını verdi.

Söz konusu füzelerin ses hızının yaklaşık 5 katı hıza ulaşabildiği, geleneksel savunma sistemleri tarafından durdurulmasının daha zor olduğuna inanılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ise haberi yalanlamıştı. - WASHINGTON