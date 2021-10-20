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Brezilya hükümetinin Covid-19 salgınındaki ihmalleri hakkında hazırlanan rapor açıklandı - Son Dakika

Brezilya hükümetinin Covid-19 salgınındaki ihmalleri hakkında hazırlanan rapor açıklandı

20.10.2021 21:07
Brezilya hükümetinin Covid-19 salgınındaki ihmalleri hakkında hazırlanan rapor açıklandı

Brezilya senatosu üyesi Renan Calheiros tarafından Parlamento Soruşturma Komisyonu'na (CPI) sunulan ve hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki ihmalkar tutumunun incelendiği rapor resmi olarak açıklanırken, rapordaki değişiklikler dikkat çekti.

Brezilya senatosu üyesi Renan Calheiros tarafından Parlamento Soruşturma Komisyonu'na (CPI) sunulan ve hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki ihmalkar tutumunun incelendiği rapor resmi olarak açıklanırken, rapordaki değişiklikler dikkat çekti.

Brezilya Senatosu Üyesi Renan Calheiros, dün korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Brezilya hükümetinin, salgın ile mücadelede ihmalkar tutumunun incelendiği raporu Brezilya Senatosu'ndaki Parlamento Soruşturma Komisyonu'na (CPI) sunmuştu. Calheiros tarafından hazırlanan ve CPI sunulan rapor resmi olarak açıklanmadan önce basına sızdırılmıştı. Brezilya basınında yer alan haberlerde, raporun yaklaşık bin 200 sayfadan oluştuğu ve raporda aralarında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da bulunduğu 71 kişi ve kurum hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Ülkedeki rapor krizinin ardından bugün Brezilya Senatosu tarafından, Brezilya hükümetinin salgınla mücadeledeki ihmalkar tutumunun incelendiği nihai rapor resmi olarak açıklandı. Brezilya Senatosu'nda, Senatör Calheiros tarafından okunarak açıklanan bin 180 sayfalık raporun son halinde, Başkan Bolsonaro ile birlikte toplam 68 kişi hakkında suç iddiaları yer alırken, raporda Bolsonaro'nun yerli soykırımı ve nitelikli cinayet ile suçlayan kısımların çıkarıldığı dikkat çekti. Raporun resmi halinde, basına sızdığı gibi "Salgında kasıtlı olarak ölüme sebep olmak" ifadesi yerine, "Ölümle sonuçlanan salgın" ifadesi kullanıldığı görülürken, işlenen suçlarla ilişkisi olan 4 ismin de iddianameden çıkarıldığı göze çarptı. Fakat raporda, Bolsonaro'nun 3 oğlu Falvio, Eduardo ve Carlos Bolsonaro'nun, "suça teşvik" nedeniyle halen iddianamede yer aldığı kaydedildi. Ayrıca iddianamenin son halinde, Başkan Bolsonaro hakkında ölümle sonuçlanan salgın, önleyici tıbbi önlem ihlali, suça teşvik, görevi kötüye kullanma, belgede sahtecilik, şarlatanlık, kamu fonlarının düzensiz kullanımı, sorumluluk suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediği ileri sürüldü.

"Bunu bir sirk, bizim de palyaço olduğumuzu söyleyenler dikkatli olsun"

Bolsonaro ise nihai rapora ilişkin yaptığı açıklamada, kendisine karşı yapılan propagandayı "Sirk gösterisi" olarak nitelendirirken, "Bunu bir sirk, bizim de palyaço olduğumuzu söyleyenler dikkatli olsun. Palyaçolar bu korkunç sirkte ağlıyorlar. Tek amacımız var, hepiniz için adil olanı yapmak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan raporda yapılan değişiklikler için iddianameyi kaleme alan Calheiros'un diğer meslektaşları tarafından ikna edildiği söylenirken, rapor 26 Ekim günü Brezilya Senatosu'ndaki CPI'da oylamaya sunulacak. Dün Brezilya basınında yer alan haberlerde ise, komisyondaki senatörlerin raporda suçlanan kişiler ile yapılan suçlamalar hakkında henüz bir fikir birliğine varmadığı ve raporun basına sızmasından dolayı rahatsız oldukları iddia edilmişti. - BRASILIA

Brezilya hükümetinin Covid-19 salgınındaki ihmalleri hakkında hazırlanan rapor açıklandı

Koronavirüs, Parlamento, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Brezilya hükümetinin Covid-19 salgınındaki ihmalleri hakkında hazırlanan rapor açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya hükümetinin Covid-19 salgınındaki ihmalleri hakkında hazırlanan rapor açıklandı - Son Dakika
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