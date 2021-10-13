Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: "Türkiye ile Kazakistan dosttan öte bir kardeştir" - Son Dakika

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan'ın dosttan öte kardeş olduğunu belirterek, "Dost sadece iyi günde değil zor günde de belli olur. Biz dosttan öte bir kardeşiz Kazakistan ve Türkiye. Kazakistan'da ve Türkiye'de olan olaylarda birbirimize destek verdik" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen programda öğrencilerle buluştu. Büyükelçi Saparbekuly, "16 Aralık'ta Kazakistan Bağımsızlık Meclisi bağımsızlığı ilan ettiğinde Türkiye 1 saat içerisinde Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıdığı bir nota gönderiyor. Siz de duyabilirsiniz Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Amerika'dır diye. O da gelip misyon açan Amerika olduğundan dolayı. Bir saat içerisinde meclisi toplayıp böyle bir karar almak çok hızlı bir karar" dedi.

"İlk başta Türkiye Cumhuriyeti bize çok destek oldu"

Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türkiye'nin desteğinin çok fazla olduğunu ifade eden Büyükelçi Saparbekuly, "Bizim ilişkilerimizde siyasi alanda herhangi bir sorun yok. Tam tersine iki ülkemiz hem ikili alanda, hem bölgesel hem uluslararası alanda işbirliği içerisinde. İlk başta Türkiye Cumhuriyeti bize çok destek oldu. Kazakistan Dışişleri Bakanımız 69 metrekarelik bir bina içerisinde oturuyordu. Faksa, bilgisayara kadar Türkiye temin etti" diye konuştu.

"Türkiye'den mezun olanlar arasında Kazakistan'da bakan ve vali olanlar var"

Kazakistan'ın öğrenci gönderdiği ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirten Saparbekuly, "Kazakistan'ın yurtdışına öğrenci gönderdiği ilk ülke Türkiye olmuştur. O dönem Kazakistan'dan Türkiye'ye 2 bin 500'e yakın öğrenci geldi. Bunlardan birisi de benim. Burada kardeşlerimiz gerçekten yalnız değil. Büyük bir aile olduğumuzu görmemiz için çok önemlidir. Bu süreçte 3 binden fazla öğrenci Türkiye'den mezun olup, şu anda Kazakistan'da çeşitli görevlerde, üst görevlerde çalışıyor. Bunların arasında bakan ve vali olanlar da var" dedi.

"Biz dosttan öte bir kardeşiz"

Saparbekuly, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dost sadece iyi günde değil zor günde de belli olur. Biz dosttan öte bir kardeşiz Kazakistan ve Türkiye. Kazakistan'da ve Türkiye'de olan olaylarda birbirimize destek verdik. Bu sene Türkiye'deki yangınlar sebebiyle Kazakistan hükümetinin zor şartlarda da olsa 2 tane helikopter, 20 kişilik ekibi göndermesi önemli. Normalde helikopterin uçakla taşınması gerekir ama bu helikopteri taşıyacak uçak yok." - ANKARA