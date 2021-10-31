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Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Yemen'de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Yemen'de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı

31.10.2021 00:01
Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Yemen'de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde 30 Ekim günü bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Yemen'de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Yemen'de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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